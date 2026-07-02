Ryanair ha advertido este jueves que el Sistema de Entrada y Salida (EES) de control de pasaportes de la UE no está listo para el inicio de la temporada alta de verano.

La aerolínea ha vuelto a pedir a los gobiernos europeos, incluido el español, que suspenda su despliegue hasta septiembre, cuando haya pasado el periodo de mayor afluencia.

Desde la aerolínea irlandesa se ha informado a los pasajeros sobre el aumento de colas en el control de pasaportes al viajar a destinos fuera del espacio Schengen y que deben llegar antes al aeropuerto.

Los pasajeros se ponen a prueba

En palabras del director de Operaciones de Ryanair, Neal MacMahon, los pasajeros y sus familias no deberían ser utilizados como «conejillos de indias» para un sistema de control de pasaportes «a medio hacer» que corre el riesgo de crear largas colas, vuelos perdidos y estrés innecesario en los aeropuertos este verano.

«Aeropuertos como Tenerife Sur, Palma, Alicante, Málaga, Milán Bérgamo, Cracovia y París Beauvais están sufriendo grandes interrupciones, y se espera una mayor congestión al entrar en las semanas más concurridas del verano», ha señalado la compañía, además.

En este contexto, Ryanair ha reiterado sus preocupaciones ante los gobiernos de los países más expuestos, incluido el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, instándoles a tomar medidas, proteger a los consumidores y posponer la EES hasta septiembre, como permite la legislación de la UE.

Sin señales de Bruselas

Sin embargo, la compañía áerea ha afirmado que no ha habido ninguna respuesta para solucionar «este gran desafío».

Estas protestas de la firma irlandesa se unen a la carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Aerolíneas por Europa (A4E), y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

En la misiva de ayer, las principales aerolíneas y aeropuertos europeos denunciaron la «presión insostenible» que aseguran afrontar por la plena aplicación del nuevo sistema digitalizado.

Sin embargo, desde Bruselas respondió defendiendo que la «mayoría» de aeropuertos europeos están aplicando de manera «fluida» el nuevo control, aunque ha insistido en que está dispuesta a ofrecer apoyo a los más rezagados.