La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cedido ante las presiones de los pescadores y ha dado los primeros pasos para crear una mesa de trabajo en la que se negociará con todos los sectores interesados la implantación de la eólica marina en España. Así se lo ha hecho saber al sector pesquero a través de una carta a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En ella, Transición Ecológica le solicita a Basilio Otero, máximo responsable de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), que elija a dos representantes del sector para comenzar las negociaciones, así como cualquier otra cuestión que el trabajador del mar considere relevante.

Los pescadores han elegido a Torcuato Teixeira, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos, y a Adolfo Méndez, vicepresidente de la plataforma y presidente de las Cofradías de Asturias, como representantes en las próximas reuniones con el Ministerio.

El sector también ha notificado al departamento que «en dicha reunión deberán ser tratados los temas atinentes a las alegaciones al proyecto de real decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar, y a los estudios puestos en marcha para valorar los posibles impactos medioambientales y socioeconómicos de estas industrias en las zonas potencialmente aprobadas en los POEM», según la plataforma.

«También hemos exigido la presencia ineludible de los científicos del IEO (Instituto Español Oceanográfico) y de los responsables de redactar los informes de impactos socioeconómicos de la Secretaría General de Pesca a efectos de contar con los mejores datos para realizar los trabajos en esta Mesa», explican los pescadores.

No se fían de Ribera

La plataforma explica que espera que esta Mesa sirva para encauzar la deriva de Transición Ecológica «en todo lo que ha sido la posible implantación de estas industrias en nuestros mares, poniendo como prioridad la defensa de nuestros ecosistemas marinos y de nuestro sector pesquero».

«Es por ello que la vía del diálogo la mantendremos abierta en tanto en cuanto esta Mesa tenga esa finalidad y se pongan todas las herramientas para la consecución de dichos fines, porque en caso contrario esta Plataforma abandonará dicha Mesa de Trabajo, pues no estamos en disposición de participar en postureos y en simples fotos para justificar un diálogo que hasta ahora no ha existido». «Si este diálogo no sirve para poner por delante la defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos ante los intereses del oligopolio energético de hacer negocio con la subasta de nuestros mares, la Plataforma abandonará de inmediato dicha Mesa de diálogo», advierten.

Hasta ahora, los representantes de la pesca habían solicitado reunirse con Ribera en diversas ocasiones, pero la ministra socialista había rechazado cualquier encuentro. Sin embargo, tras las denuncias del sector, las convocatorias de concentraciones y numerosas presiones, la política cedió y apareció en la reunión con diferentes responsables de su ministerio de forma sorpresiva.

En concreto, los pescadores denuncian que Ribera ha ordenado el espacio marítimo de tal forma que permite la instalación de las plataformas de eólica marina en zonas pesqueras.

Ante esta situación, la ministra socialista rechazó la reunión con los trabajadores del mar y les instó a negociar con «dos directores generales de su ministerio y su jefe de gabinete», pero finalmente cedió y se personó.

Por el momento, los pescadores no han desconvocado las manifestaciones que están planeadas para numerosos puertos españoles, entre los que se encuentran algunos de Galicia, Asturias y Canarias.

A Teresa Ribera se le complica la situación. La ministra está sufriendo presiones de diferentes sectores. Además de los pescadores, las compañías dedicadas a la energía nuclear presentarán alegaciones contra la intención de Transición Ecológica de aumentar su tasa para la gestión de residuos.

Reivindicación del campo

Por otro lado, los agricultores exigen a la política madrileña una reunión urgente para tratar los problemas del campo. Sin embargo, el sector agrario lamenta que la vicepresidenta del Gobierno les ha degradado al igualarlos a cualquier otra asociación «Nos iguala a los ecologistas». Es decir, Teresa Ribera sólo les ha ofrecido un encuentro anual que, según ellos, no se ha producido nunca por el momento: «Esa reunión no llega».