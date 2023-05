Revolución total con el supermercado en el que puedes hacer la compra desnudo

Si eres de las personas a las que prácticamente les molesta todo cuando se trata de ir a hacer la compra, debes saber que dentro de poco ya no te hará falta de nada. Ni la cartera con dinero o con la tarjeta para pagar, ni tampoco necesitarás el móvil o el smartphone para pasarlo y con ello, abonar tu compra. De hecho, existe por fin un supermercado en el que si lo deseas (a riesgo de ser detenido por escándalo público), puedes hacer la compra desnudo. Una tienda que adelanta el futuro de los pagos y que es ya una revolución total que está dando mucho que hablar.

Hacer la compra y pagar con la palma de la mano

El futuro de los pagos en los supermercados, tiendas y en definitiva, todo tipo de establecimientos parece estar en la palma de la mano. De hecho esto es lo que Amazon, el gigante del comercio electrónico, ha desarrollado y lleva «probando» desde hace varios años. Un sistema de pago biométrico que utiliza la palma de la mano como identificación.

Se trata de Amazon One, un dispositivo que escanea las venas de la mano y las asocia a una cuenta de Amazon. De esta forma, los clientes pueden pagar sus compras sin necesidad de usar tarjetas, dinero en efectivo o el móvil.

Amazon One se lanzó en septiembre de 2020 y ya está disponible en 65 supermercados de la compañía en Estados Unidos. Además, Amazon ha empezado a ofrecer este sistema a otras empresas, como Starbucks o el estadio de béisbol Coors Field en Denver. Donde se ha puesto a prueba otra novedad del sistema: verificar la edad de los usuarios, por ejemplo, para comprar bebidas alcohólicas, evitando largas colas.

Así funciona Amazon One

Según Amazon, este sistema es rápido, seguro y conveniente. Para usarlo, los clientes solo tienen que acercar la palma de la mano al lector y esperar unos segundos. El dispositivo utiliza algoritmos de visión artificial y aprendizaje automático para reconocer las características únicas de cada palma, dado que como ellos mismos aseguran «no hay dos palmas de la mano iguales». Los datos se almacenan en la nube y se pueden borrar en cualquier momento, por lo que son también algo seguro para aquellos preocupados por este tipo de identificación y el supuesto riesgo de privacidad que conlleva.

Amazon One es una muestra más de la apuesta de Amazon por la innovación tecnológica en el sector minorista. La compañía ya cuenta con tiendas sin cajeros, como Amazon Go o Amazon Fresh, donde los clientes pueden entrar, coger lo que quieren y salir sin hacer cola ni pasar por caja. Con Amazon One, Amazon pretende facilitar aún más la experiencia de compra y fidelizar a sus clientes.

¿Llegará este sistema a España?

Por el momento Amazon One está solo disponible en Estados Unidos, aunque un sistema de pago biométrico similar es también utilizado por el gigante tecnológico chino Tencent para sus su usuarios de la app WeChat.

En cuanto a su posible llegada a España, lo cierto es que no podemos olvidar que en Europa, existe el Reglamento de Protección de Datos en el que junto a los datos personales que revelen por ejemplo el origen étnico o racial, se incluye también el tratamiento de datos genéticos así como los «datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física», por lo que habrá que ver de qué modo podría aplicarse aquí el principio de minimización de datos que se recoge también en este reglamento.

Según este, los datos personales que se recogen, tratan y almacenan deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Es decir, solo se deben solicitar y usar los datos imprescindibles para cada finalidad específica y previamente informada a los interesados, y se deben conservar el tiempo mínimo necesario para cumplir esa finalidad o el que establezca la ley.