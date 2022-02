La reforma de las cuotas de los autónomos que propone el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue generando polémica por atentar contra los intereses de miles de españoles. Y es que la introducción de un nuevo sistema de tramos -basado en los ingresos reales-, podría provocar que trabajadores por cuenta propia con una facturación similar podrían situarse en distinto tramo y pagar diferentes cotizaciones en función de que puedan o no deducirse ciertos gastos afectos a la actividad.

Así lo han señalado varios expertos en un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) en el que han participado Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Roberto Pereira, presidente de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE), Javier Santacruz, profesor de Economía y analista del Consejo General de Economistas y Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España.

El Gobierno hace gala de su afán recaudatorio y apuesta por llenar la hucha en vez calcular los beneficios reales de la actividad de una forma única e igual para todos los trabajadores por cuenta propia. Esto es, homogeneizar los cálculos de los ingresos netos, tal y como recomiendan los expertos.

Para Lorenzo Amor, «la propuesta no es justa porque se basa en la capacidad de deducción que tiene el autónomo en cuanto a los gastos afectos a su actividad y no de los beneficios finales. Desde luego, la solidaridad a la hora de contribuir al sistema es básica en España y debe respetarse en todos los sentidos». «Las cuotas de los autónomos debe ser equilibrada y coherente con los ingresos del pequeño empresario, lo que no sea así ni sería justo ni cumpliría los conceptos básicos», añade.

«Es un error basar el sistema en los ingresos reales, igual que para los pagos fraccionados del IRPF se utiliza el rendimiento neto, para los autónomos ha de seguirse el mismo criterio, que además es lo más coherente para igualar el procedimiento con la cotización de los trabajadores por cuenta ajena del régimen general, que cotizan sobre la base de su masa salarial, la unidad equivalente al rendimiento neto de la actividad económica», asegura Roberto Pereira.

Por su parte, Javier Santacruz estima que «las posibles desigualdades de trato que se puedan producir por el lado fiscal obligan a que en paralelo a la reforma del sistema de cotización se haga la reforma de la fiscalidad de los rendimientos de actividades económicas en el IRPF para establecer las mismas reglas de deducibilidad de gastos y el mismo cálculo de rendimientos netos. El problema es que esto abriría un campo complejo, ya que hasta ahora no se ha querido tocar aspectos como la estimación objetiva».

Libertad de elección

La apuesta de los autónomos es clara y piden al Gobierno libertad de elección a la hora de pagar su cuota. «Desde ATA siempre hemos defendido y defenderemos un sistema justo que baje la cotización a los que menos ingresan. Por eso por ejemplo ha funcionado tan bien la tarifa plana, pero no se puede olvidar que el autónomo hace frente a todo respondiendo con su patrimonio, que reinvierte los beneficios en el negocio, que amplía contratos, que mejora las instalaciones», recalca.

Amor ha asegurado que seguirán sentados en la mesa de negociación para definir las nuevas cuotas de los autónomos con el Gobierno y los sindicatos, que se celebrará de nuevo este miércoles, con la intención de alcanzar un «acuerdo justo y asumible para los trabajadores por cuenta propia» y se ha opuesto a aceptar una «reforma intervencionista, retrógrada y marxista».

ATA no acepta «los tramos y las cantidades (de cotización) de esos tramos» y aboga por su elección por parte de los autónomos. Amor se ha mostrado a «ir buscando los puntos de encuentros», aunque al mismo tiempo ha advertido al Gobierno de que debe presentar una «enmienda a la totalidad» de la primera propuesta que llevó a la mesa.