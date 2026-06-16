La reestructuración de Duro Felguera depende de la inyección de capital y los contratos que aporte Prodi

La compañía Duro Felguera se abre a una nueva etapa de estabilidad tras la homologación de su plan de reestructuración. En concreto, este lunes ha tenido lugar la resolución del Tribunal por la que se desestiman las demandas presentadas por nueve mercantiles y se homologa judicialmente su plan de reestructuración. Sin embargo, para que este proyecto tenga éxito, según indican fuentes sindicales, «la reestructuración de Duro Felguera dependería mucho de la inyección de capital y los contratos que aporte el grupo mexicano Prodi», que tomó el control de la multinacional asturiana.

«Es clave el hecho de que se cumplan los compromisos de aportación, tanto de capital como de carga de trabajo que tiene el grupo mexicano. Es absolutamente fundamental, si no todo lo que se ha hecho es inútil», indican. Así, se permitiría pagar nóminas y a proveedores, mientras que a través de los contratos y de los acuerdos se contribuye a que la compañía genere ingresos y vuelva a entrar al mercado a competir en unas condiciones como puede ser la de cualquiera de sus competidores», aseguran las mismas fuentes.

Hay que recordar que el principal objetivo de este plan de reestructuración también es que la empresa alivie su deuda, que tenga mayor capacidad de poder adquisitivo y que pueda operar con margen a nivel financiero.

Además, se trata de un plan de reestructuración que, antes de presentarse, ha contado con el aval de los sindicatos y que, entre una de las condiciones, se encuentra el ajuste de la plantilla a través de un ERE que afectaría a 180 trabajadores.

Accionistas minoritarios de Duro Felguera apelan a la prudencia

Por otro lado, el presidente de la Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera, Eduardo Breña, se ha mostrado cauteloso y ha apelado a la prudencia una vez conocido que el Juzgado de lo Mercantil de Gijón ha homologado judicialmente el plan de reestructuración de la compañía asturiana tras desestimar la demanda presentada por nueve sociedades mercantiles.

Breña, a través de su cuenta X, ha recordado que está pendiente una ampliación de capital de cientos de millones de acciones nuevas de Duro Felguera a cambio de diez millones de euros de Prodi. Sobre ello, ha insistido en que esta cuestión debe tenerse en cuenta antes de lanzar opiniones muy optimistas.

Duro Felguera se catapulta un 45% en Bolsa tras la reestructuración

Asimismo, Duro Felguera se ha disparado este lunes en Bolsa casi un 45% tras la homologación judicial del plan de reestructuración del grupo, que abre una nueva etapa de «estabilidad» y activa «una transformación financiera, jurídica y operativa orientada a reforzar su estabilidad, su actividad y su crecimiento sostenible», tal y como ha precisado la compañía.

En concreto, los títulos de la compañía asturiana han concluido la sesión bursátil con un avance del 44,58%, hasta intercambiarse a un precio de 0,24 euros, lo que ha llevado a la entidad a elevar su capitalización bursátil por encima de los 50 millones de euros -51,64 millones-.

Con el ascenso en el parqué a cierre de la presente jornada, la compañía asturiana acumula un repunte de un 41,01% en lo que va de 2026, borrando las pérdidas que hasta entonces se anotaba. Igualmente, los títulos de la empresa recuperan ahora valores del pasado mes de noviembre tras un periodo de fuerte depreciación.