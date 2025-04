Rebaja histórica en el aceite de oliva en este supermercado: hay que aprovechar la oferta

Durante meses, llenar el carro con aceite de oliva fue casi un lujo. Muchos pasaron de comprar garrafas a botellas pequeñas. Otros cambiaron a girasol o incluso dejaron de usaron este ingrediente para cocinar. El precio del aceite subió tanto que llegó a superar los 10 euros por litro, algo que hasta entonces parecía impensable. Pero por fin, parece que este 2025, los precios están empezando a normalizarse (gracias entre otros factores, a una buena cosecha), y eso se nota en las estanterías. De hecho, este mes de abril podemos encontrar una rebaja histórica en el aceite de oliva en este supermercado.

Ahora que las cosechas parece que van a ser mejores y el mercado está más estable, el aceite vuelve a estar algo más asequible. Sin embargo, no todas las marcas han bajado al mismo ritmo, y encontrar una garrafa de 5 litros por menos de 33 euros es, aún hoy, algo para celebrar. Eso es justo lo que ha hecho Alcampo con esta oferta de La Española aceite de oliva suave, una de las marcas más fiables del país. De este modo, la garrafa de la mencionada marca cuesta 32,76 euros y contiene un aceite suave que combina aceites refinados con vírgenes, de sabor delicado y textura ligera. Una opción perfecta para quienes cocinan mucho y quieren mantener la calidad sin disparar el presupuesto. Y lo mejor es que este tipo de aceite vale para todo: freír, guisar, aliñar o incluso para bizcochos. Por eso, aprovechar ahora sí merece la pena.

La rebaja histórica del aceite de oliva en este supermercado

A mediados de 2023, hablar de aceite de oliva era hablar de un producto casi prohibitivo. Las malas cosechas, la sequía, y la inflación empujaron los precios hasta cifras que rozaban lo absurdo. Se llegó a pagar más de 45 euros por una garrafa de 5 litros. Familias que consumían litros al mes tuvieron que apretarse aún más el cinturón.

Hoy, aunque los precios han bajado, todavía estamos lejos de los niveles previos a la crisis. Por eso, encontrar una garrafa de una marca reconocida como La Española a 32,76 euros en Alcampo no es sólo una oferta, sino una señal de que este es un buen momento para comprar. No sabemos cuánto durará esta estabilidad, pero sí sabemos que ofertas así no se ven todos los días.

¿Por qué elegir La Española aceite de oliva suave?

Hay marcas que llevan toda la vida en nuestras cocinas, y La Española es una de ellas. Su versión suave destaca por tener una mezcla equilibrada de aceites refinados y vírgenes, lo que le da un sabor más neutro, ideal para quienes no quieren que el aceite domine el plato.

Además, viene respaldada por Aceites del Sur-Coosur S.A., una empresa con sede en Jaén, el corazón del olivar español. No es un aceite cualquiera: está elaborado en origen, tiene una acidez máxima del 0,4º y cumple con todos los estándares de calidad europeos.

Beneficios del aceite de oliva suave La Española

Versatilidad en la cocina : su sabor neutro combina con todo tipo de recetas sin enmascarar otros ingredientes.

: su sabor neutro combina con todo tipo de recetas sin enmascarar otros ingredientes. Apto para toda la familia : ideal para niños o personas que prefieren sabores más suaves.

: ideal para niños o personas que prefieren sabores más suaves. Procedencia nacional: elaborado 100 % en España, con aceitunas locales.

elaborado 100 % en España, con aceitunas locales. Calidad garantizada: cumple con todos los requisitos legales y parámetros técnicos exigidos.

cumple con todos los requisitos legales y parámetros técnicos exigidos. Ahorro a largo plazo: el formato de 5 litros permite ahorrar en comparación con botellas pequeñas.

Formas de uso recomendadas

Freír sin excesos: su punto de humo es adecuado para frituras suaves, como croquetas, empanados o patatas.

su punto de humo es adecuado para frituras suaves, como croquetas, empanados o patatas. Guisos tradicionales: da cuerpo a lentejas, sopas o arroces sin que el sabor del aceite predomine.

da cuerpo a lentejas, sopas o arroces sin que el sabor del aceite predomine. Aliños ligeros : ideal para vinagretas donde se busca suavidad, especialmente en ensaladas con frutas o frutos secos.

: ideal para vinagretas donde se busca suavidad, especialmente en ensaladas con frutas o frutos secos. Repostería casera : úsalo como sustituto de la mantequilla en bizcochos o magdalenas.

: úsalo como sustituto de la mantequilla en bizcochos o magdalenas. Pan con aceite y tomate : una tostada con este aceite suave, tomate y jamón sigue siendo una delicia sencilla.

: una tostada con este aceite suave, tomate y jamón sigue siendo una delicia sencilla. Salsas templadas: perfecto para una mayonesa casera, un alioli ligero o una salsa pesto más delicada.

¿Dónde se consigue esta oferta?

Puedes encontrar esta garrafa de aceite de oliva suave La Española a 32,76 euros en los supermercados Alcampo. Está disponible tanto en tienda física como en su web, y conviene no esperar demasiado porque este tipo de productos, cuando bajan, vuelan.

El formato es cómodo, fácil de almacenar, y muy práctico para quienes prefieren comprar una vez y olvidarse durante semanas. Además, sigue siendo una de las mejores formas de ahorrar sin renunciar a una cocina rica y saludable.

¿Qué tener en cuenta al conservar y usar el aceite de oliva?

Este aceite, como todos, debe mantenerse lejos del calor y de la luz directa. Aunque muchas cocinas optan por dejar la botella junto a los fogones, lo ideal es guardarla en un armario o despensa. Si se conserva correctamente, el aceite de oliva suave de La Española mantendrá sus propiedades y sabor hasta el final de la garrafa.

También es importante no reutilizar el aceite muchas veces si se ha usado para freír, y en lo posible, colarlo para evitar impurezas. Y si se compra esta garrafa, una buena idea es pasar parte del contenido a una botella dosificadora, lo que ayuda a evitar el exceso al cocinar.

En conclusión, después de meses complicados, la situación con respecto al aceite de oliva en el supermercado mejora poco a poco. Y aunque los precios no han vuelto del todo a la normalidad, sí han bajado lo suficiente como para volver a llenar la despensa sin remordimientos. Esta oferta de Alcampo con la garrafa de 5 litros de aceite de oliva suave La Española es una oportunidad real: buen producto, marca de confianza y con un precio justo de tan sólo 6,55 euros el litro. ¿La vas a dejar escapar?.