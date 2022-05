La razón del éxito del producto más buscado de Mercadona: lo necesitarás para este verano ya que se trata de algo que nada más comenzar a tomarlo vas a notar como te sirve para que tu piel se vea beneficiada. ¿En qué sentido? Piensa en que tomar el sol durante los meses de verano es algo que todos hacemos en mayor o menor medida, de modo que un producto como este puede venirte muy bien no sólo en lo que respecta a su protección, sino también para que se vea mucho más bonita y bronceada.

El producto para el verano de Mercadona

El producto en cuestión no es otro que las Perlas de Sol Deliplus que tienen beta-caroteno, luteína y cobre. Tres elementos que permitirán cuidar de nuestra piel durante los meses de verano. Unas perlas que se han convertido en un producto estrella de Mercadona que nos servirán para estimular la melanina, con la que nuestro cuerpo se defiende de los rayos de sol y a la vez, permite que se broncee.

Unas perlas que forman parte de los nutricosméticos (productos para el cuidado de la piel en forma de polvos o de cápsulas) y que regresan a Mercadona con su fórmula mejorada. Entre los ingredientes que encontramos en estas perlas de sol tenemos la luteína y omega 3, cuyos activos previenen el envejecimiento celular y mejoran la elasticidad de la piel. Además, llevan cobre, que tal y como indica Mercadona en el envase del producto, contribuye a la pigmentación de la piel, y con ello, que podamos lucir un tono más unificado. Las vitaminas A, C y E y el aceite de pescado son también parte esencial de estas perlas. No llevan gluten.

Para poder beneficiarte de ellas, debes tomar 1 al día. La caja lleva 30 perlas de sol y se vende a un precio de 3,95 euros. No se debe sobrepasar la dosis recomendada y además, no deja de ser un suplemento que en ningún caso tiene porque hacer que nos olvidemos de la importancia de proteger bien la piel de los rayos de sol. Por ello, al margen de tomar estas perlas, no olvidemos aplicar siempre un buen protector solar, también en el rostro, antes de salir de casa.

Las perlas de sol contribuirán a esa protección y a que la piel esté más cuidada. Si deseas comprarlas, ya están disponibles para la temporada de verano en todas las tiendas Mercadona y también en su página web.