Desde el PSOE afirman que esta medida no busca la prohibición completa de los pisos turísticos, ya que no se puede realizar con retroactividad, si no limitar la concesión de nuevas licencias «en las zonas donde este fenómeno provoque un problema de acceso a la vivienda por el aumento de los precios de renta». Los socialistas señalan que el auge de los pisos turísticos «está favoreciendo la expulsión de residentes habituales».

Entre otras cuestiones sin una posición clara, el PSOE apuesta por “abrir el debate” sobre la implantación de las tasas turísticas, que ha propuesto el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y, según su documento, una regulación de los pisos turísticos, pero sin concretar cómo tomar esa medida para “frenar” la expulsión de los residentes y el aumento de los alquileres, partiendo del modelo implantado por el Ayuntamiento de Palma, del socialista José Hila, tras la última decisión del Supremo que respalda la normativa municipal impulsada porque no los prohíbe.