El PSOE colocará a otro afin en Indra que se sumará a Murtra, Cuevas y Sebastián, por 120.000 euros al año

La Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda, primer accionista de Indra con el 18,7% del capital, va a imponer el nombramiento de otra persona afín al PSOE para representarle en el Consejo de Administración de la multinacional tecnológica española.

Como ha publicado esta mañana OKDIARIO, el organismo público ha comunicado a la compañía que solicita «poder pasar a designar un tercer miembro del Consejo de Administración con la categoría de dominical».

La Sepi, en la documentación aportada por Indra de cara a su próxima Junta de Accionistas, el próximo 23 de junio, dice que va a examinar junto a la compañía «la manera más apropiada de materializar dicha solicitud».

De acuerdo a fuentes consultadas por este periódico, dada la reciente salida de la consejera delegada Cristina Ruiz del grupo, y del marcado rumbo decidido hacia el negocio de la Defensa, la persona designada por la Sepi pudiera ser una mujer relacionada con la industria militar y cercana al PSOE.

La Sepi podrá designar un nuevo consejero cuando alcance el 23% del capital del grupo, de acuerdo a la normativa vigente sobre nombramientos de consejeros en compañías cotizadas.

El Gobierno dio permiso a la Sepi el pasado mes de febrero para incrementar su participación en Indra, del 18,7% actual al 28%.

Las fuentes consultadas informan que el organismo ya ha iniciado la compra de acciones, pero que la operación de adquisición de títulos de la empresa se hará lentamente para no alterar el mercado.

El nuevo consejero de Indra en representación de la Sepi se sumará a los exdirigentes del PSOE Antonio Cuevas y Miguel Sebastián, y al actual presidente, Marc Murtra, cercano al PSC.

La compañía propondrá a sus accionistas en la Junta del próximo mes renovar a Cuevas y Sebastián en sus puestos, que ocupan desde 2019, otros tres años. Cada uno de ellos gana anualmente unos 120.000 euros por su presencia en el Consejo de Administración de Indra.

Murtra figura como Presidente no ejecutivo de Indra, con la categoría de ‘otro externo’, y no como representante de la Sepi en el Consejo de Administración de la compañía. No obstante, fue la Sepi quien impuso su nombramiento como Presidente de Indra hace ahora un año, en sustitución de Fernando Abril-Martorell.