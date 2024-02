Productos de calidad y más ahorro: estos son los mejores días de la semana para hacer la compra

Hacer la compra es una tarea que todos tenemos que hacer, pero que no siempre hacemos de la forma más eficiente. ¿Sabías que el día y la hora en que vas al supermercado pueden influir en la calidad y el precio de los productos que compras? A continuación te contamos cuáles son los mejores y los peores días de la semana para hacer la compra, qué días debes comprar los productos frescos y cómo acertar y ahorrar a la hora de ir al supermercado.

Los supermercados y comercios de alimentación varían sus precios a lo largo de la semana y la calidad de sus productos también puede ser mejor en ciertos días. Esto se debe a que los establecimientos tienen que adaptarse a la demanda de los clientes, a las ofertas de los proveedores y a la caducidad de los productos. Por eso, es importante conocer los ciclos de abastecimiento de los comercios, al menos lo suficiente para poder sacar partido de estas ofertas y consumir los productos en su mejor momento.

Los mejores días de la semana para hacer la compra

Según los expertos, los mejores días de la semana para hacer la compra son los miércoles y los jueves. Estos días suelen ser los elegidos por muchas tiendas para lanzar nuevas ofertas y descuentos, especialmente en los productos que consumimos con más frecuencia. Además, al ser días entre semana, hay menos afluencia de clientes en los comercios, lo que nos permite comprar con más tranquilidad, sin prisas ni agobios.

Por otro lado, los lunes y martes pueden ser también un buen día si tenemos en cuenta que es en estos días cuando encontramos descuentos y ofertas especiales de aquellos productos perecederos o de corta duración, como el pan, los lácteos o los embutidos, ya que las tiendas los rebajan para venderlos rápidamente después del fin de semana. Además, los martes suelen ser el día en que empiezan las ofertas especiales y las campañas de descuentos en muchos supermercados, por lo que podemos aprovechar para comprar los productos que más nos interesen. Y en cuanto al miércoles y los jueves también son días propicios para encontrar buenas ofertas, ya que las tiendas quieren atraer a los clientes antes del fin de semana.

La mejor hora para encontrar ofertas

Por otro lado, se dice que si se compra de tarde es mucho mejor ya que siempre podemos encontrar más ofertas de esos productos perecederos que no se vendieron a lo largo del día. Especialmente si vamos cuando está próxima la hora de cierre.

Los peores días de la semana para hacer la compra

Los peores días de la semana para hacer la compra son los viernes, los sábados y los domingos. Estos días suelen ser los de mayor afluencia de clientes en los comercios, lo que provoca colas más largas en las cajas, una peor experiencia de compra y una menor disponibilidad de productos, especialmente los frescos. Además, es fácil encontrarse como algunas tiendas pueden aprovechar para subir los precios de los productos más demandados, aprovechando que los clientes tienen más tiempo libre y menos ganas de comparar, tal y como leemos en la web de Asufin, la asociación de usuarios financieros.

En concreto, los viernes son el día en que más gente hace la compra, ya que muchos aprovechan para abastecerse para el fin de semana. Sin embargo, este día suele ser el de menor calidad y variedad de los productos frescos, ya que las tiendas aún no han recibido el suministro de los proveedores. Los sábados son el día de mayor afluencia de clientes en los supermercados, lo que hace que sea difícil encontrar ofertas y que los productos se agoten rápidamente. Los domingos son el día en que menos tiendas abren, por lo que las opciones son más limitadas y los precios más altos.

Qué días debemos comprar los productos frescos: pescado, carne, frutas y verduras

Los productos frescos son los que más atención requieren a la hora de hacer la compra, ya que su calidad y su precio dependen mucho del día y la hora en que los compremos. Estos productos son los que más se deterioran con el paso del tiempo, por lo que es importante comprarlos en su punto óptimo de maduración y conservación. Además, son los que más varían de precio según la oferta y la demanda, por lo que conviene estar atentos a las ofertas y los descuentos.

El pescado es uno de los productos frescos más delicados, ya que pierde rápidamente su frescura y su sabor. El mejor día para comprar el pescado es el martes, ya que es el día en que los proveedores suelen entregar el pescado fresco a las tiendas, después de la subasta de la lonja. El peor día para comprar el pescado es el viernes, ya que es el día en que más gente lo compra y el que menos calidad tiene, al llevar varios días en la nevera. Si quieres comprar pescado el fin de semana, es mejor optar por el congelado o el envasado al vacío.

La carne es otro producto fresco que hay que comprar con cuidado, ya que su calidad y su precio dependen mucho del tipo de carne, del corte y de la procedencia. En la actualidad sin embargo, se recibe carne fresca prácticamente a diario, aunque se sabe que el mejor día para comprar la carne es el miércoles, ya que es el día en que los proveedores suelen entregar la mayor partida de carne. El peor día para comprar la carne en cambio es el fin de semana dado que encontraremos menos variedad y cero ofertas. Es mejor en estos días elegir la envasada al vacío o la congelada.

En cuanto a las frutas y las verduras tenemos que decir que son los productos frescos más variados y más fáciles de encontrar, ya que su oferta depende de la temporada y de la producción local. Los mejores días pueden ser entre semana de martes a viernes ya que cuando llega el fin de semana es posible que ya no sea fruta «recién puesta». Además, el peor día para comprar las frutas y las verduras es el lunes a primera hora dado que es posible que todavía no hayan colocado nuevo producto.

Cómo acertar y ahorrar a la hora de ir al supermercado

Además de elegir el mejor día y la mejor hora para hacer la compra, hay otras cosas que podemos hacer para acertar y ahorrar a la hora de ir al supermercado. Estos son algunos consejos que te pueden ayudar:

Planifica tu compra con antelación. Haz una lista de lo que necesitas y no te salgas de ella. Así evitarás comprar cosas que no necesitas o que se te van a caducar.

Haz una lista de lo que necesitas y no te salgas de ella. Así evitarás comprar cosas que no necesitas o que se te van a caducar. Compara precios y ofertas. Utiliza la app oficial de la tienda, los programas de fidelización, los folletos o las páginas web para estar al tanto de las ofertas y los descuentos que hay en cada momento. También puedes usar comparadores de precios online para saber dónde te sale más barato comprar cada producto.

Utiliza la app oficial de la tienda, los programas de fidelización, los folletos o las páginas web para estar al tanto de las ofertas y los descuentos que hay en cada momento. También puedes usar comparadores de precios online para saber dónde te sale más barato comprar cada producto. Compra al por mayor cuando tenga sentido . Si hay productos que consumes con frecuencia y que tienen una larga duración, como el arroz, la pasta, las legumbres o el papel higiénico, puedes aprovechar para comprarlos al por mayor cuando estén en oferta. Así ahorrarás dinero y espacio en tu despensa.

. Si hay productos que consumes con frecuencia y que tienen una larga duración, como el arroz, la pasta, las legumbres o el papel higiénico, puedes aprovechar para comprarlos al por mayor cuando estén en oferta. Así ahorrarás dinero y espacio en tu despensa. Aprovecha los productos de temporada y los de proximidad . Los productos de temporada y los de proximidad suelen ser más baratos, más frescos y más sabrosos que los que vienen de lejos o que se cultivan en invernaderos. Además, al comprarlos estarás apoyando a los productores locales y al medio ambiente.

. Los productos de temporada y los de proximidad suelen ser más baratos, más frescos y más sabrosos que los que vienen de lejos o que se cultivan en invernaderos. Además, al comprarlos estarás apoyando a los productores locales y al medio ambiente. No compres con el estómago vacío. Si vas al supermercado con hambre, es más probable que compres cosas que no necesitas o que no son saludables, como snacks, dulces o comida preparada. Lo mejor es ir al supermercado después de haber comido algo, con la mente clara y el estómago satisfecho.

Siguiendo estos consejos, podrás hacer la compra de forma más inteligente, ahorrando dinero y tiempo, y consumiendo productos de calidad y más saludables. Recuerda que el día y la hora en que vas al supermercado pueden marcar la diferencia entre una buena y una mala compra. ¡No lo dejes al azar!.