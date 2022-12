El producto de Mercadona para lavar los jerséis de lana en la lavadora sin estropearlos y que está arrasando en ventas. El invierno ya está aquí y seguro que querrás poder lavar tus jerséis de lana en la lavadora pero sin que se acaben encogiendo o con la lana toda echa un trapo. Elegir el programa correcto es algo clave para el lavado de este tipo de prenda, pero además debes elegir un detergente que cuide tus jerséis y parece que Mercadona tiene el adecuado para ello.

Mercadona tiene el mejor detergente para tus jerséis

Las temperaturas ya han bajado en gran parte de la península. El frío se nota y usar jerséis es algo necesario para no acabar temblando. Las prendas de lana de hecho son las mejores para poder garantizar que nuestro cuerpo va a permanecer caliente ya que siendo una fibra natural, resulta la mejor opción si eres una persona friolera.

El problema con la lana sin embargo, es que si la metemos en la lavadora es fácil que encoja, pierda elasticidad e incluso que la calidad se vea afectada. ¿Qué podemos hacer entonces? Mercadona tiene una solución y es de hecho uno de sus detergentes más vendidos.

En concreto, se trata del detergente ropa jabón natural de Marsella Bosque Verde de Mercadona. Un jabón líquido que combinado con la elección del programa para ropa delicada de tu lavadora, conseguirá que tus jerséis de lana salgan como si fueran nuevos.

Eso sí, desde el propio envase recomiendan que para que nuestra colada no se vea dañada durante el tiempo de lavado, es aconsejable lavar a una temperatura que no sobrepase los 30 grados. Evita además el uso de lejía y no mezclar tejidos. Es mejor que vayas reservando tus jerséis de lana y los laves todos juntos.

Un solo tapón de este detergente de marsella será suficiente para la lavadora que pongas con tu colada de lana. Y una vez lavados, es mejor que evites el centrifugado si no quieres que acaben arrugados y destrozados y que además, no uses la secadora.

Por último para que las fibras no acaben demasiado estiradas por el peso del agua, será mejor que no las colguemos de cualquier manera. Lo mejor es que colguemos los jerséis horizontalmente antes que verticalmente.

Y en el caso de que los quieras planchar, es mejor que no lo hagas pero si no te queda demasiado remedio procura no superar los 100 grados y los planchas sin vapor.

Este detergente de Mercadona que se vende en una botella de 3 litros por 3,70 euros, y es también perfecto para lavar los jerséis a mano con agua tibia (al menos 5 litros)y tres cuartos de un tapón. Deja el jersey en remojo 20 minutos antes de enjuagar y comprobarás que quedará como nuevo.