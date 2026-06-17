La Reserva Federal ha celebrado hoy su primera reunión bajo la presidencia de Kevin Warsh, en medio de un intenso debate sobre si la caída del petróleo permitirá recortes de tipos o si la persistencia de la inflación obligará a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

En este sentido, la Reserva Federal ha decidido mantener los tipos sin cambios en el rango del 3,50% y 3,75%, en línea con el consenso prácticamente unánime del mercado.

De esta manera, el banco central encadena cuatro decisiones sin modificar la tasa de referencia, desde el mes de enero, tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos, y cierra la puerta a que la llegada de Warsh al cargo de presidente implicara rebajas de tipos, en un contexto marcado por una inflación creciente pese al provisional fin de la guerra de Irán.

«La actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo», ha señalado la Reserva Federal en un comunicado.

De ahora en adelante, algunos expertos como Gordon Shannon, de Vontobel, esperan que Warsh adopte un tono lo suficientemente restrictivo como para aumentar la posibilidad de una subida en septiembre.

¿Ha llegado una nueva Fed?

Según los expertos de XTB el consenso del mercado teme una Reserva Federal más agresiva frente a la inflación, especialmente después de varios meses de crecimiento sólido y de una inflación que continúa claramente por encima del objetivo.

Sin embargo, la visión de los analistas es diferente y creen que el mensaje ha sido menos restrictivo de lo que esperaba el mercado, con dudas sobre las métricas utilizadas para medir la inflación.

Para los expertos, el verdadero objetivo de Warsh no sería endurecer la política monetaria, sino sentar las bases para una futura normalización que permitiera reducir los tipos de interés.

Mirada puesta en el balance

Durante años, la Reserva Federal ha absorbido una parte muy relevante de la deuda pública estadounidense. En este sentido, Warsh ha sido uno de los mayores críticos de esta situación e intentará acelerar el proceso de reducción del balance.

El presidente de la Fed ha manifestado que lo hará trasladando progresivamente esa demanda hacia el sector privado y a los bancos, que podrían aumentar su capacidad de absorción, gracias a la desregulación financiera impulsada por la administración Trump.

Si esta estrategia tiene éxito, Estados Unidos podría aliviar parte de su presión fiscal sin necesidad de mantener unos tipos excesivamente elevados durante mucho tiempo.

La Fed y su relación con los mercados

Entre tanto, los inversores continúan reposicionando sus carteras ante un entorno marcado por Ormuz, la gran rotación hacia Europa y Asia, el retorno del oro y las dudas sobre la evolución futura del dólar.

Unos mercados financieros fuertes aumentan la riqueza patrimonial de familias y empresas, favorecen la recaudación fiscal y facilitan la financiación del enorme déficit actual.

Por ello, más que una Fed obsesionada con subir tipos, los analistas aseguran que podríamos estar asistiendo al nacimiento de una Fed que busca recuperar margen para recortar en el futuro.

«Un escenario que seguiría siendo favorable para los activos financieros y especialmente para aquellos que actúan como reserva de valor frente a la pérdida de poder adquisitivo de las divisas, como el oro o el Bitcoin», señalan desde XTB.