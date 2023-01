El PP reitera que el Gobierno «maquilla» los datos de paro al ocultar a 550.000 fijos discontinuos

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha reiterado este martes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social «maquilla» los datos de paro y contratación al no contabilizar a más de medio millón fijos-discontinuos como desempleados, pese a que no cuentan con un puesto de trabajo fijo. Bravo ha explicado que si a los 2,83 millones de desempleados se les suman los 550.000 fijos-discontinuos que no tienen empleo, el total de parados se elevaría a 3,3 millones de parados.

El vicesecretario de Economía del PP ha subrayado que un trabajador fijo-discontinuo necesita una media de 4,7 contratos, con lo que «en realidad la situación de esas personas no ha mejorado». «La reforma laboral ha convertido a los temporales en fijos-discontinuos. Sólo les ha cambiado el nombre», ha denunciado en declaraciones a TVE.

Aunque ha considerado que todo lo que sea crear empleo es bueno, Bravo ha señalado que, entrando en el detalle de los datos publicados este martes, se constata que diciembre fue, en términos de paro, «el peor mes desde 2012» y que la afiliación de autónomos ha mostrado su peor resultado también desde 2012.

Bravo ha advertido además de que España sigue siendo el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, lidera también el desempleo juvenil, y la duración media de los contratos que se efectúan a los trabajadores es de apenas 45 días.