AQ Acentor desarrolla AQ Zivit en la avenida de José Ortega y Gasset, en Distrito Zeta (Málaga), en dos fases. La primera reúne 91 viviendas de uno a cuatro dormitorios con terraza y tiene las obras iniciadas. La segunda publica seis viviendas de tres dormitorios, de entre 100,88 y 115,92 metros cuadrados, desde 393.000 euros.

AQ Acentor refuerza su oferta de obra nueva en Distrito Zeta, en el oeste de Málaga, con AQ Zivit y su continuación, AQ Zivit Fase II. Los precios publicados están sujetos a la disponibilidad de cada vivienda. La promotora prevé entregar sus viviendas de Distrito Zeta en 2027.

Fase I: de un dormitorio a cuatro, de 63 a 128 metros cuadrados

La primera fase suma 91 viviendas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, todas con terraza, y se encuentra en obras iniciadas. El piso de un dormitorio tiene 63,75 metros cuadrados construidos; las viviendas de dos dormitorios miden entre 84 y 86; las de tres, entre 112 y 114; y la de cuatro alcanza los 128,18. El proyecto cubre así desde el piso compacto hasta la vivienda familiar.

Las cocinas se comunican con el salón-comedor y cuentan con ventilación e iluminación directa. Cada vivienda incorpora lavadero interior, y el proyecto dispone de sótanos con plazas de aparcamiento y trasteros.

Fase II: seis viviendas publicadas, de 100 a 116 metros cuadrados

La segunda fase ofrece seis pisos en régimen libre. La promoción contempla viviendas de uno a cuatro dormitorios, aunque las unidades publicadas actualmente son todas de tres.

Los seis miden entre 100,88 y 115,92 metros cuadrados construidos. Dos tienen 100,88 metros cuadrados y se ofrecen por 393.000 y 415.000 euros. Los otros cuatro, de 105,45, 115,2, 107,67 y 115,92 metros cuadrados, cuestan 421.000, 423.000, 430.000 y 465.000 euros, respectivamente.

Cada vivienda dispone de su plano descargable en la ficha de la promoción, de modo que es posible conocer la distribución antes de visitarla. La ficha incorpora además un mapa con la ubicación, un formulario para solicitar información y una calculadora de hipoteca.

Zonas comunes alrededor de una plaza peatonal

AQ Zivit incluye piscinas de adultos e infantil con césped, zonas verdes, ludoteca, gimnasio equipado, coworking, gastroteca y una gran plaza peatonal que conecta los espacios compartidos con el entorno inmediato de Distrito Zeta. Las escaleras, las rampas y los accesos están planteados para garantizar la accesibilidad completa de las zonas comunes.

El coworking, la ludoteca y la gastroteca responden a usos distintos dentro del mismo conjunto: trabajar sin salir de la promoción, ofrecer un lugar de juego a los más pequeños y disponer de una zona para reunirse o celebrar encuentros. El diseño corresponde a AMA Arquitectos, un estudio malagueño con más de veinte años de experiencia.

Distrito Zeta: un barrio planificado con servicios incorporados

Distrito Zeta incorpora conectividad 5G, paneles fotovoltaicos, huertos urbanos y kilómetros de carril bici. El barrio contempla además parques infantiles, instalaciones deportivas, zonas ajardinadas, parques para mascotas, áreas de pícnic y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se sitúa cerca de la Ciudad Universitaria.

AQ Zivit se sitúa en una parcela elevada, con vistas despejadas, cerca de un futuro centro educativo. Entre los puntos de referencia del entorno figuran el parque tecnológico, el hospital universitario, la ciudad universitaria, la estación de tren, el aeropuerto y las playas.

Dos formas de vivir las zonas comunes

En el mismo barrio, AQ Acentor comercializa también AQ Urban Zenit, un conjunto de 120 viviendas en tres fases con precios desde 344.000 euros. Mientras Urban Zenit traslada la piscina panorámica y el solárium a la azotea, AQ Zivit concentra los espacios compartidos en la planta baja y los abre a una plaza peatonal. La diferencia permite elegir no solo el tamaño y la distribución de la vivienda, sino también la forma de relacionarse con los espacios comunes.

Cómo consultar las viviendas

Las personas interesadas pueden consultar los planos, las superficies y los precios de la Fase II en su ficha, o solicitar información en la oficina de ventas de la avenida de José Ortega y Gasset, s/n, en Distrito Zeta. También pueden llamar al teléfono gratuito 900 377 038. La oficina atiende de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, y los sábados de 10:00 a 14:00.

Precios, superficies, tipologías y disponibilidad consultados en noviembre de 2026. La información puede variar durante la comercialización.