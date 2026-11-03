Pisos de 3 dormitorios con jardín desde 45.000 euros: como una casa, al precio de un apartamento

Los pisos de tres habitaciones con jardín combinan tres características muy demandadas: espacio, comodidad y zonas exteriores. Desde 45.000 euros es posible encontrar viviendas con espacio para toda la familia y jardín privado o comunitario, sin necesidad de comprar un chalet.

La razón de su éxito: una vivienda que se adapta

La tercera habitación aporta versatilidad y permite adaptar la vivienda a distintas necesidades.

Puede utilizarse como:

Despacho.

Habitación infantil.

Cuarto de invitados.

Sala de juegos, lectura o estudio.

Vestidor o espacio de almacenamiento organizado.

Esta flexibilidad resulta especialmente interesante para quienes teletrabajan, tienen hijos o prevén cambios familiares.

El jardín ya no es un extra: es parte de la vivienda

La demanda de espacios exteriores ha reforzado el atractivo de las viviendas con jardín. Puede ser una zona para:

Desayunar al aire libre.

Leer.

Jugar con niños y mascotas.

Despejarte sin salir de casa.

En urbanizaciones, además, el exterior puede complementarse con piscina, parques infantiles, pistas de tenis u otras instalaciones deportivas.

¿Dónde encontrar pisos baratos de tres dormitorios con jardín?

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Checklist antes de comprar un piso con jardín

Antes de hacer una oferta, conviene: