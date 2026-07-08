El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por acabado el alto el fuego con Irán y ha amenazado al país asiático con nuevos ataques, así como con ha impuesto un nuevo bloqueo al estrecho de Ormuz.

Como resultado, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se ha disparado durante la jornada hasta superar los 80 dólares, cotas que no alcanzaba desde mediados de junio, con un incremento intradía de alrededor del 8,6%.

Si bien, la tensión entre ambos países escaló este martes después de que un proyectil impactara contra un buque petrolero de bandera qatarí, lo que ha llevado al Ejército estadounidense a bombardear más de 80 objetivos iraníes y al inquilino de la Casa Blanca a dar por finalizado el alto el fuego.

Adios al alto al fuego

El recrudecimiento del conflicto ha afectado rápidamente a los mercados energéticos con los precios del crudo subiendo más de cinco euros por barril apenas unas horas después de que el día anterior ya experimentaran subidas.

Donald Trump ha calificado de «escoria» y «gente enferma», seguido de otros descalificativos, a los dirigentes de Irán después de dar por finalizado el alto el fuego y el memorando de entendimiento. «En lo que a mí respecta, se acabó. No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma».

«Están dirigidos por gente enferma. Y son personas viciosas, violentas», ha sostenido desde Ankara, Turquía, donde tiene lugar la cumbre de la OTAN.

Ya a lo largo de la noche, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) anunció el lanzamiento de «fuertes» ataques contra Irán en respuesta a las «agresiones» iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

Trump amenaza con nuevos ataques

Incluso, Trump ha amenazado con nuevos ataques contra el país asiático en las próximas horas y con el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo, ruta por la que circulaba una quinta parte del crudo y cuya navegación había iniciado su vuelta a la normalidad tras meses paralizada por el conflicto.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha condenado los nuevos ataques registrados en Ormuz, donde casi 6.000 marineros permanecen varados a bordo de buques que no pueden abandonar la zona de forma segura, y ha reclamado a los países implicado a actuar con la máxima moderación.

Igualmente, el Departamento del Tesoro del país norteamericano ha retirado este martes la autorización para las ventas de petróleo de Irán, contempladas en el acuerdo preliminar firmado con Teherán, en respuesta a los ataques.

Por su parte, las autoridades iraníes han condenado «enérgicamente» la decisión del Tesoro, considerada una «violación explícita por parte de Estados Unidos del artículo 10 del memorando de entendimiento de Islamabad», acordado hace poco más de medio mes, el 18 de junio.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores iraní ha denunciado una «agresión militar por parte del Ejército terrorista estadounidense» contra «centros de supervisión y vigilancia» en la costa sur del país, en lo que supone «una clara violación» de la Carta de Naciones Unidas y una «flagrante violación» del memorando de entendimiento, «que recoge que las operaciones militares deben parar».