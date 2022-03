La almohada es uno de los elementos más importantes de todos los que suele haber en el hogar, ya que sobre ella descansará tu cabeza cada noche para que estés lo mejor posible al día siguiente. Hoy te mostramos las almohadas de El Corte Inglés que te puedes llevar con un súper descuento y que son las más cómodas que puedas encontrar.

Dormir bien es imprescindible para tener energías para el día siguiente, además de que así te sentirás mejor, y es que no cabe duda de que cuando duermes mal, por el motivo que sea, al levantarte no sueles tener un buen día. En El Corte Inglés encontrarás todo lo necesario para garantizar tu descanso, tanto con almohadas como con colchones, sábanas, somieres, etc., ¡y siempre al mejor precio!.

Las almohadas de El Corte Inglés más cómodas para ti

Se trata del Juego de 2 almohadas Visco Extrasoft Moshy, un pack de dos almohadas con una firmeza media y núcleo viscoelástico inyectado con célula abierta que proporciona la mayor comodidad y adaptación del mercado. Su composición garantiza máxima transpirabilidad y máxima suavidad, y todo con un increíble 30% de descuento que deja su precio final en 53,15€.

Estas almohadas de El Corte Inglés son viscoelásticas y cuentan con un sistema de perforación inteligente del núcleo, además de con tres canales de ventilación que la atraviesan en toda su longitud para que la circulación del aire sea la más adecuada y así transpire mejor, lo que garantiza a su vez un mejor descanso.

Se ha diseñado de forma que se distinguen tres zonas con diferente densidad para facilitar una correcta adaptación de las vértebras cervicales, para que al apoyarte haya un contacto total entre cuello y almohada, sin tensiones ni posturas incómodas para que puedas disfrutar de un relax total en todo momento. Tiene también una doble funda confeccionada en 100% microfibra de poliéster con cremallera en el caso de la exterior para que puedas sacarla y lavarla fácilmente.

En cuanto a los materiales de fabricación, estas almohadas están confeccionadas en 100% viscoelástica, un material sensible a la temperatura corporal que hace que se pueda adaptar al cuerpo como si se moldeara de forma exacta, facilitando así la circulación sanguínea y aliviando diferentes presiones gracias a su retardo al volver a su posición normal. Son almohadas perfectas para cualquier persona, muy especialmente para aquellas que tengan problemas de circulación o musculares.

Si estás buscando una almohada que marque la diferencia y te permita disfrutar del descanso que mereces, sin duda esta almohada de El Corte Inglés es una de las mejores inversiones que puedes hacer para tu hogar… ¡y para tu salud!.