Pavor por la carta que te podría llegar de Hacienda: te puede arruinar

Uno de los principales objetivos de Hacienda es vigilar cualquier movimiento financiero de los ciudadanos que pueda ser sospechoso de fraude fiscal o evasión de impuestos, entre otros, persiguiendo además muchas conductas para evitar precisamente esos y otros delitos. Te contamos cuál es la carta de Hacienda que está causando pavor entre los ciudadanos ya que recibirla puede ser una muy mala señal que te puede arruinar… ¡toma nota!.

Esta es la carta de Hacienda que da miedo a los ciudadanos

Las notificaciones de Hacienda siempre son recibidas con miedo por los ciudadanos, ya que pueden significar alguna sanción o algo que hay que pagar, aunque lo cierto es que no siempre que la Agencia Tributaria te envía una carta esa por algo «malo» o para «sacarte dinero». Pero no cabe duda de que al recibir una notificación lo primero que se te viene a la cabeza es preguntar qué has hecho y si te has saltado de pagar algo importante y ahora tienes una deuda.

A partir de mañana, 27 de junio, Hacienda comenzará a enviar la conocida ya como «carta del miedo» a todos aquellos contribuyentes que no hayan pagado una determinada cantidad a la Agencia Tributaria, una misiva que hay que tomarse muy en serio ya que puede acarrear una sanción de entre el 50 y el 150% extra de la deuda. Además, la situación puede ser aún peor en el caso de personas reincidentes o si Hacienda considera que se le ha provocado un perjuicio económico.

Esta carta de Hacienda puede llegar con hasta 4 años de diferencia, por ejemplo, si no haces la renta este año, en un plazo máximo de 4 años recibirás la temida carta, pero la vas a recibir sí o sí. Aunque el plazo de este año finaliza el día 30, desde el 27 se enviarán las cartas de personas que en otros años no han presentado la renta y que todavía no se les ha enviado. Si crees que vas a recibir esta carta es importante que actúes cuanto antes para presentar la renta aunque sea fuera de plazo, ya que siempre será mejor hacerlo por voluntad propia y no por la obligación al recibir esa carta.

Por poner un ejemplo, si no haces la renta antes de que finalice el plazo el 30 de junio, tendrás que pagar un 1% de interés si la haces en julio, porcentaje que aumentaría al 2% en agosto y que llegaría hasta el 6% en diciembre. Toma nota de los plazos establecidos por si aún no la has presentado que puedas hacerlo y evites la carta del miedo: