Palo a los fumadores: tu empresa te puede exigir alargar tu jornada laboral por salir a fumar y es oficial

Ha sido tema de debate durante años y años en los trabajos de nuestro país. Los fumadores que necesitan fumar un cigarro cada cierto tiempo sí o sí, los no fumadores, que por qué los fumadores tienen una serie de pequeños descansos todos los días que el resto no puede disfrutar. Pues bien, por fin se ha dado respuesta al debate de fumar en horas del trabajo.

¿Qué pasa si quiero fumar en horas de trabajo?

La gente que fuma en el trabajo en varias pausas durante el día puede verse obligada a recuperar el tiempo perdido al fin de su jornada laboral. Aunque cabe matizar que si se dispone de 15 minutos para el café y ahí se fuma un cigarro, no es necesario recuperar ese tiempo; solo se recuperará si las pausas son frecuentes y diarias. Quien tiene la potestad para obligarnos a recuperar este tiempo es la empresa que nos tiene contratados y son ellos los que tomarán la decisión según consideren. Esta medida puede verse como un aliciente para dejar de fumar o —al menos— fumar menos durante horas de trabajo para no tener que alargar innecesariamente nuestra jornada laboral. Esta normativa aplica tanto a la gente que fume tabaco normal como a vapers u otro tipo de cigarros electrónicos.

La medida, aunque conocida por la mayor parte de las empresas, no se suele aplicar por no enrarecer el ambiente laboral. Sin embargo, si eres fumador, debes tener en cuenta que en cualquier momento tu empresa puede obligarte a recuperar el tiempo perdido para las pausas del cigarro. En cambio, si no eres fumador y te sienta mal el privilegio que tienen los fumadores en estas pausas, puedes reclamar y hacer que tus compañeros fumen menos o igualen el tiempo de las jornadas laborales del resto de trabajadores.