BBVA Research ha empeorado su previsión de déficit público para España este año desde el 2,4% de abril al 2,8% de junio, mientras que en 2027 se quedaría en el 2,5%. El motivo son los planes aprobados por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra de Irán -5.000 millones de euros- y las inundaciones -7.000 millones-. Además, prevé que la inflación suba a cierre del año hasta el 3,8%, y augura que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés en 0,25 puntos en su reunión de este jueves.

«La política fiscal está siendo más expansiva de lo previsto hace unos meses y revertirá parte de la mejora observada en el déficit público, que se situará en el 2,8 % del PIB a finales de 2026 y en el 2,5 % en 2027», señala BBVA Research en su informe de junio sobre la economía española.

Los expertos de BBVA Research citan expresamente las dos medidas aprobadas por el Gobierno, de 5.000 y 7.000 millones de euros, respectivamente, como la razón de que el déficit vaya a ser peor de lo previsto inicialmente. «La suma de estos dos paquetes explica el deterioro en las perspectivas sobre la evolución del desequilibrio en las cuentas públicas pero, en contrapartida, añade 0,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB que se prevé para 2026», explica.

Sobre el PIB, BBVA Research mantiene su previsión en el 2,4% para 2026, pero ha rebajado tres décimas, al 2,1%, su estimación de crecimiento para 2027 debido a la evolución del precio de la energía.

En cuanto a la inflación, los expertos del banco aseguran que «el mayor precio de la energía y de insumos clave lastrará la actividad en el segundo semestre de este año y aumentará la inflación promedio anual hasta el 3,8% y el 2,8%

en 2026 y 2027».

La inflación vuelve por tanto a ser un problema para España y para Europa. Ya está en el 3,2% en la zona euro a cierre de mayo y a finales del ejercicio se prevé ese casi 4% para España por parte del BBVA Research.

Los expertos de BBVA Research han explicado que el impacto de los precios de la energía sobre la economía española se producirá a través de distintos canales de transmisión que afectan, principalmente, a las exportaciones de bienes y a la inversión.

En concreto, estiman que el ‘shock’ de oferta tras el conflicto en Oriente Próximo podría restar 0,5 y 0,1 puntos porcentuales al PIB en 2026 y 2027, y elevar la inflación 1,3 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

«Esto refleja la pérdida de competitividad que sufrirán los productores nacionales, que puede ser especialmente importante para las empresas del sector de manufacturas o, en el caso del encarecimiento de los fertilizantes, para el agroalimentario», ha apuntado el servicio de estudios de BBVA en su informe.

Esto lleva a prever a los expertos del banco que el BCE pueda subir los tipos de interés en su reunión de mañana, hasta el 2,25%, aunque la situación económica no anima a hacerlo. «El BCE entra en una fase particularmente delicada: la inflación vuelve a repuntar, pero lo hace en un contexto de crecimiento más frágil y con un shock cuya naturaleza complica la respuesta monetaria», asegura el informe.

Además, prevé dos subidas de tipos de interés. «La corrección que se espera en los precios de la energía, junto con la debilidad de la demanda interna en la eurozona y un mercado laboral donde las tensiones se han reducido, debería llevar a expectativas de inflación alrededor del 2,9%, en promedio, en 2026 y del 1,9% en 2027. Esto sería compatible con un incremento de 25 puntos básicos en el tipo de depósitos en la reunión del mes de junio, seguido de otro en la primera mitad de 2027, con un tipo terminal del 2,5%».