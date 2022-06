Orange y MásMóvil concluyen la due diligence y firmarán el acuerdo de fusión en los próximos días

Orange y MásMóvil firmarán en los próximos días el acuerdo de su fusión, en una operación valorada en 19.600 millones de euros tras haber cerrado su due diligence, con lo que, a la espera de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, crearán un gigante en el sector de las telecos en España que desbancará a Telefónica como primera empresa por número de clientes.

En concreto, contará con 7,1 millones de usuarios de servicios fijos y 20,2 millones de líneas móviles frente a los 5,8 millones de banda ancha fija y algo menos de 16 millones de líneas móviles de Telefónica. El grupo resultante alcanzará una cuota del 43% en el segmento de telefonía móvil, frente al 28,6% de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete. Además, la red de fibra óptica del grupo superará las 16 millones de unidades inmobiliarias y el espectro 5G en la banda de 3,5 GHz de MásMóvil reforzaría el liderazgo de Orange en este apartado.

Con la fusión, las partes esperan alcanzar una escala industrial que facilite el despliegue del 5G y genere sinergias de más de 450 millones de euros a partir del tercer año tras el cierre de la operación.

Deuda

Dichas sinergias serán clave para reducir el apalancamiento de la nueva compañía, que se elevará por encima de los 14.000 millones en el momento de echar a andar, ya que a la deuda actual de MásMóvil de 7.700 millones de euros habrá que sumarle el préstamo de 6.500 millones que negocian ambas operadoras con diversos bancos, según informaron fuentes del sector a este periódico, para repartir un dividendo asimétrico para cada uno de los accionistas de esta sociedad al 50%. En total, Orange percibirá unos 4.500 millones y MásMóvil, 1.500 millones, con el fin de compensar la diferencia de valoración entre las dos compañías.

Ni Orange ni MásMóvil están preocupados por la deuda del grupo combinado, ya que la consideran «razonable para una empresa en crecimiento», según las fuentes consultadas. Asimismo, las sinergias anuales contribuirán a que el apalancamiento de la joint venture disminuya «a una velocidad muy alta», continúan, al tiempo que «la mejora en el Ebitda será evidente».

Ambas empresas aún trabajan para cerrar «en tiempo y forma» el acuerdo al término del segundo trimestre, tal y como se anunció en un principio, aunque las mismas fuentes indican que podría retrasarse la firma unos días, hasta primeros de julio, ante «la complejidad que tiene desde el punto de vista de la negociación y de elaborar los acuerdos y los contratos» una operación como esta.

Se espera que el actual consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, lo será de la compañía conjunta, mientras que Orange designará al presidente y al director financiero, señalaron las fuentes. Una de las principales incógnitas es qué pasará con Jean-François Fallacher, el consejero delegado de Orange España, cuyo rol en la empresa fusionada aún se desconoce. Fuentes del sector aseguran que no va a estar a las órdenes de Spenger, con el que mantiene una «relación cordial», subrayan.

Negociación según lo previsto

Con todo, las negociaciones han ido «conforme a lo esperado», con «las partes volcadas» para llegar a buen puerto en la firma de los acuerdos finales, apuntan. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO, como en toda due diligence, ha habido partes de información reservadas -las tripas de las compañías-, lo que en ningún momento han condicionado la operación. Se trata de temas comerciales muy específicos de las bases de clientes o la cantidad de clientes por tarifas, cuestiones en las que las operadoras han optado por intercambiar una fotografía más macro de determinados números, ya que siempre hay límites antes de desnudarse del todo ante la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo a finales de junio o la Comisión Europea impusiera objeciones a la fusión y no pudiera llevarse a cabo. En cualquier caso, en este tipo de procesos es potestad de cada una de las empresas decidir qué parte de sus libros enseña y cuáles no.

Una vez que se estampe la firma, Orange y MásMóvil prevén que la transacción debería estar concluida en el segundo trimestre de 2023, «una vez obtenidas las oportunas aprobaciones de las autoridades administrativas, de competencia y regulatorias pertienentes», de acuerdo con la nota de prensa difundida el 8 de marzo, cuando anunciaron las negociaciones.