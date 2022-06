Orange refuerza contenidos premium con el lanzamiento de Jazztel TV en la antesala del pacto por el fútbol

Orange está redoblando a marchas forzadas su apuesta por los contenidos premium, con los que busca fidelizar a sus clientes de televisión de pago, la mayoría de los cuales tienen contratado el fútbol. Si en mayo anunció nuevas series exclusivas del servicio de transmisión de video bajo demanda por suscripción AMC+, ahora acaba de lanzar Jazztel TV, con más de 60 canales. Y todas estas novedades se suceden mientras la operadora francesa negocia con Dazn para adquirir los cinco partidos semanales de la liga que emitirá la plataforma en streaming.

Consciente de que la factura del fútbol será elevada -el consejero delegado de Orange España, Jean François Fallacher, ya ha avanzado que irá al mercado mayorista para comprar el 55% de los derechos de Telefónica, a quien el año pasado pagó 300 millones de euros por los partidos de la liga y la Champions League-, la compañía trabaja a pleno rendimiento para posicionarse lo mejor posible en el segmento televisivo, que proporciona un perfil de cliente más rentable y más fiel, que no se quiere perder ni una jornada los partidos del Real Madrid. De los 695.000 abonados a su televisión a cierre del primer trimestre, prácticamente la totalidad tenía contratado el paquete de fútbol, si bien esa cifra supuso una caída del 1% respecto a un año antes.

Tiene pues toda la lógica que Orange esté tratando de abrir el abanico a clientes que hasta ahora no contaban con el servicio de televisión mediante una oferta atractiva -de menos de 5 euros al mes, que se sumarán al precio de la fibra, que tiene que estar contratada necesariamente-. Quién sabe si en algún momento, siempre que Orange finalmente se haga con los derechos del fútbol para la próxima temporada, Jazztel TV podría emitir algún partido de la liga.

Desde luego, dentro de la oferta ya anunciada para esta plataforma están los deportes y, más concretamente, los canales Real Madrid TV, Barça TV y Betis TV, así que no es descabellado ese escenario, sobre todo si se tiene en cuenta que el número de clientes de Orange que acceden a contenidos de televisión ha crecido un 10%, mientras que el incremento en los abonados que disfrutan de los partidos de fútbol es del 11%, de acuerdo con los datos facilitados por la compañía. El ingreso medio por usuario con fútbol aumentó un 52% en el primer trimestre respecto a los clientes que no lo tenían contratado.

Palanca

En cualquier caso, no cabe esperar que Orange ofreciera en Jazztel TV el paquete completo del fútbol, ya que en este momento eso les obligaría a computar todos los clientes de Jazztel para la fórmula de cálculo establecida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para fijar el precio que cobra Telefónica al resto de operadores para acceder a sus servicios premium de televisión, lo que le costaría dinero. Fallacher ya ha dicho en el pasado que esta regla no es la adecuada, ya que implica costes «onerosos» para adquirir los derechos del fútbol en España, al tomar como referencia el número de clientes de televisión de pago de los operadores, tengan o no contratado el paquete de fútbol.

Lo que no es descartable, como aseguran fuentes del sector, es que Jazztel TV le brinde la oportunidad de distribuir ahí los partidos de Dazn, en caso de cerrar un acuerdo con la plataforma en streaming, ya que es un canal más directo. «Puedes hacer un mes gratis de fútbol o algo así», afirman. Se haría de ese modo palanca para que algunos de esos clientes se pasaran a la oferta completa.

A falta de conocer el desenlace, los pasos que está dando Orange en el marco de su estrategia de diferenciación, en la que el fútbol es fundamental, parece que están muy medidos y estudiados, dejando un reguero de anuncios -ninguno de ellos casual- en esta agresiva guerra comercial que vive el sector de las telecomunicaciones. Y la saga continuará a buen seguro en las próximas semanas: la liga empieza en agosto y el tiempo se agota.