Con olor a lluvia o a cafetería de Nueva York: la tienda de velas que va a acabar con Zara Home

¿Te gustaría llenar tu casa de aromas que te transporten a lugares mágicos, que te relajen o que te inspiren? ¿Te apetece crear un ambiente acogedor y personalizado con solo encender una mecha? Si la respuesta es sí, entonces tienes que conocer Book and Glow, la tienda de velas que está revolucionando el mercado de la decoración y que promete hacerle la competencia a otras firmas que también son especialistas en velas. De hecho, solo en esta tienda puedes encontrar velas con olor a lluvia o a cafetería de Nueva York. Descubre todo sobre la tienda de velas que va a acabar con Zara Home.

Book and Glow: La tienda de velas de moda

Book and Glow es una marca española de velas artesanales que nació en 2020 con una idea muy original: crear velas inspiradas en libros, películas y series. Su fundadora, Eli y su equipo crean velas por amor a las historias y las cosas bonitas, y el resultado es un trabajo artesanal y apasionado inspirado tanto en películas, como libros, series y distintos escenarios como por ejemplo una calle lluviosa o el olor de una cafetería en Nueva York.

Desde su origen, Book and Glow ha crecido mucho y ha ampliado su catálogo con velas de todo tipo: desde las que evocan lugares exóticos, como Bali o París, hasta las que tienen aromas más clásicos, como vainilla o lavanda. Todas las velas están hechas con cera de soja natural, aceites esenciales y mechas de algodón, lo que garantiza una combustión limpia y duradera. Además, tienen un diseño muy cuidado, con etiquetas que incluyen ilustraciones y frases alusivas al tema de la vela.

¿Por qué la vela Café de invierno es la más vendida?

Entre todas las velas de Book and Glow, hay una que destaca por encima de las demás: la vela Café de invierno. Se trata de una vela que tiene un aroma irresistible a café recién hecho, con un fondo amaderado y ligeras notas de barquillo en la superficie que le dan el puntito dulce. Es la vela perfecta para los amantes del café, que podrán disfrutar de su fragancia en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, en la merienda o en una tarde de lectura.

La vela Café de invierno es la más vendida de Book and Glow porque tiene una intensidad muy alta, que se percibe en toda la estancia, y porque tiene un efecto estimulante y reconfortante a la vez. Además, su nombre y su presentación invitan a soñar con una escena típica de una película romántica: una cafetería de Nueva York, un día de invierno, una taza humeante y una mirada cómplice.

¿Qué otras velas podemos comprar en Book and Glow?

Además de la vela Café de invierno, Book and Glow tiene muchas otras opciones para todos los gustos y ocasiones. Si te gustan los aromas inspirados en libros, películas y series, puedes elegir entre las velas de la colección Mundos Extraordinarios, como Tejas Verdes, Cerveza de mantequilla, El gran comedor o La madriguera. Estas velas te harán sentir como si estuvieras dentro de tus historias favoritas, con sus escenarios, personajes y sensaciones.

Si prefieres los aromas que te transporten a diferentes lugares del mundo, puedes optar por las velas de la colección Wanderlust, como Chocolaterías de Brujas, Primavera en Kioto o Campos de La Provenza. Estas velas te harán viajar con el olfato a destinos exóticos, culturales y románticos, sin salir de casa.

Y si lo que buscas son los aromas que te evocan momentos especiales, puedes decantarte por las velas de la colección Perfect Moments, como Atardecer en la playa, Día de lluvia, Biblioteca antigua o Cabaña en la montaña. Estas velas te ayudarán a crear un ambiente acogedor y personalizado, según tu estado de ánimo, tu plan o tu compañía.

Además, Book and Glow también lanza velas de edición limitada según la estación del año, como La primavera perfecta, Café de otoño, Bosque nevado o Paseo por París. Estas velas capturan la esencia de cada época, con sus colores, temperaturas y aromas característicos.

Como ves, Book and Glow tiene una gran variedad de velas para elegir, y todas ellas tienen algo en común: son bonitas, tienen aromas variados y originales y el precio de cada una es de 16,90 euros. Se venden en tarros de 370 ml y la duración de cada vela puede variar pero la mayoría dura más de 60 horas.

Si quieres saber más sobre las velas de Book and Glow, puedes visitar su página web, donde encontrarás todo el catálogo y podrás hacer tu pedido online.

¿A qué estás esperando?. No lo dudes más y date un capricho con Book and Glow, la tienda de velas que va a acabar con Zara Home. Te aseguramos que no te arrepentirás y que querrás repetir. Y si quieres hacer un regalo original y personal, también puedes optar por sus packs temáticos o sus tarjetas regalo. Sea como sea, con Book and Glow acertarás seguro. ¡No esperes más y hazte con tu vela favorita!.