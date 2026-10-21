Es oficial y está confirmado por el BOE: se suprime el festivo más famoso de la Comunidad de Madrid para 2027

La Comunidad de Madrid ya tiene calendario laboral para 2027 y llega con un cambio que afectará a quienes esperan cada año el puente de mayo. El tradicional festivo del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, no aparecerá como jornada no laborable en el calendario, ya que en 2027 caerá en domingo. En su lugar, el Gobierno regional ha incluido San José, el viernes 19 de marzo, como día festivo. La decisión figura en el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque la celebración institucional del 2 de mayo se mantiene.

¿Por qué desaparece el festivo del 2 de mayo?

El motivo está en el calendario. En 2027, el 2 de mayo será domingo, por lo que no se disfrutará de un día libre adicional entre semana por la Fiesta de la Comunidad de Madrid. El Gobierno autonómico ha optado por incorporar San José, el 19 de marzo, una fecha tradicional que permite mantener el número de festivos laborales previsto para el año.

La Comunidad confirmó el cambio el 30 de septiembre de 2026, al anunciar que el calendario tendrá 12 festivos de ámbito autonómico y nacional, a los que se sumarán dos jornadas locales elegidas por cada ayuntamiento. La resolución estatal que recoge las fiestas laborales de 2027 se publicó en el BOE el 13 de octubre. Por tanto, el cambio está confirmado oficialmente.

Los festivos de Madrid en 2027

El calendario laboral regional incluye el 1 y el 6 de enero, el 19 de marzo, el Jueves Santo y el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 16 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 y el 8 de diciembre y el 25 de diciembre. Algunas de estas fechas caerán en sábado, como el Día del Trabajo y Navidad, por lo que no generarán un descanso adicional para quienes no trabajen esos días.

El 16 de agosto será festivo por el traslado de la Asunción de la Virgen, que se celebra el día 15 y caerá en domingo. Además, cada municipio establecerá sus dos fiestas locales, que pueden variar de una localidad a otra.

¿Qué ocurre con San Isidro y la Almudena?

En la ciudad de Madrid, los festivos locales previstos son el sábado 15 de mayo, San Isidro Labrador, y el martes 9 de noviembre, Nuestra Señora de la Almudena. Estas fechas corresponden a la capital y no deben confundirse con el calendario común de toda la Comunidad de Madrid.

En definitiva, el 2 de mayo seguirá siendo la Fiesta de la Comunidad de Madrid, pero no habrá un día libre adicional por esta celebración en 2027. Quienes quieran organizar vacaciones o puentes deberán tener en cuenta el nuevo calendario y comprobar las dos fechas locales que correspondan a su municipio.