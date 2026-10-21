Lolita Flores (68 años) recuerda el plato que le hacía su padre: «El bocadillo de sardinas es un lujo, con pan tostado, tomate y el aceite de la lata»

En la memoria familiar de Lolita Flores no ocupa el lugar principal un guiso de horas ni una receta heredada de generación en generación. Lo ocupa algo mucho más humilde pero que tiene una instrahistoria mucho más profunda: un bocadillo de sardinas en lata. Era uno de los caprichos favoritos de su padre, Antonio González ‘El Pescaílla’, y es un planto que cada vez que lo prepara, la cantante y actriz asegura sentirlo a su lado.

«En mi casa, el bocadillo de sardinas en lata es un lujo. Coges pan tostado, le refriegas tomate y el aceite de la lata, echas las sardinas desmenuzadas y lo aplastas bien», resumió Lolita al describir la receta que tan buenos recuerdos le trae.

Los ingredientes son pocos y además son los típicos que siempre tienes en casa: una lata de sardinas en aceite, un tomate y dos rebanadas del pan que se prefiera. Nada más. Para que el resultado sea mejor, se recomienda que la conserva sea en aceite de oliva y que el tomate esté bien maduro para poder restregarlo con facilidad, a ser posible de la variedad de colgar.

Cómo hacer el bocadillo de sardinas en lata

Lolita hizo estas declaraciones en el pódcast La Script, que conduce María Guerra. El proceso empieza poniendo el pan a tostar. Mientras tanto, se desmenuzan las sardinas «con las manos bien limpias» y se reserva el aceite de la lata. Con el pan ya en su punto, se frota con medio tomate, se añade un buen chorro de ese aceite y se colocan encima las sardinas. Por último, se cierra el bocadillo y se aplasta con firmeza para que el relleno no se salga. Como acompañamiento, Lolita propone «un vasito de vino o una buena cerveza fría».

Qué aportan las sardinas en lata y sus beneficios

Las sardinas contienen omega-3, proteínas, vitamina D, calcio y taurina, entre otros nutrientes y es uno de los alimentos más recomendados por expertos en nutrición.

El médico de familia y licenciado en Psicología Alberto Sanagustín recomienda que las personas mayores de 60 años tomen al menos dos latas a la semana «para no perder masa muscular». Su consejo es que sean «en aceite de oliva y con espinas», para aprovechar mejor sus propiedades.

En la misma línea, un estudio de 2023 que defendía el consumo de sardinas frente a los suplementos de omega-3 concluía que «los nutrientes presentes en las sardinas, actuando en sinergia, resultan esenciales para modular la inflamación y el estrés oxidativo relacionados con el sistema cardiovascular».

Algunos especialistas insisten en elegir bien la conserva. También señalan que a parte del público no le atrae el pescado enlatado, por lo que conviene aprender a prepararlo de forma apetecible.

Otras formas de prepararlo

A partir de la versión de Lolita, admite pequeños cambios: cortar el tomate en rodajas en lugar de frotarlo o restregar un diente de ajo en el pan antes del tomate.

Existen también variantes más elaboradas. La mediterránea incorpora cebolla morada en rodajas, rúcula o lechuga y un toque de albahaca o pesto. La picante añade algo de salsa picante sobre el pan y suaviza el conjunto mezclando las sardinas con zumo de limón y aguacate troceado. La más típica de bar combina las sardinas con pimientos fritos o asados y un poco de mayonesa.

Para Lolita, en cualquier caso, el valor del bocadillo no está en la técnica, sino en lo que representa: un recuerdo directo de su padre.