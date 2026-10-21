Las desgarradoras palabras de las hijas de Gustavo Oliva dos días después de la muerte del jugador de pádel a los 58 años: «Siempre juntos»

Dos días después de la muerte de Gustavo Oliva, el histórico jugador y entrenador de pádel fallecido a los 58 años a causa de un cáncer colorrectal con metástasis, sus hijas han compartido sus primeras palabras tras la pérdida. Nuria y Cristina Oliva han querido rendir homenaje a su padre con dos mensajes cargados de amor y admiración, en los que dejan claro el vínculo que les unía al deportista. «El mejor padre del mundo y la persona más admirable. Te querré para siempre, papi», ha escrito Nuria, mientras que su hermana Cristina le ha dedicado estas palabras: «Papá, siempre juntos. Te querré siempre».

Ambas han reaccionado a la publicación de la Federación Catalana de Pádel, que ha lamentado el fallecimiento de una figura destacada de este deporte en Cataluña. Oliva formó parte del pádel catalán desde sus inicios, compitió en el circuito autonómico y en la selección catalana, llegó a situarse entre los diez mejores jugadores de Cataluña y desarrolló posteriormente su carrera como entrenador y seleccionador. «Gustavo formó parte del pádel catalán desde sus inicios y nuestro deporte tuvo un peso muy grande dentro de su vida», ha recordado la entidad. También el ex tenista Álex Corretja ha querido despedirse de él, al que ha definido como «una gran persona, un gran amigo y un gran profesional».

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La emotiva despedida de Gustavo Oliva a su familia

La muerte del deportista se produjo el pasado 19 de octubre, apenas unos días después de que él mismo compartiera una carta en la que reconocía que su vida se acercaba a su final. Diagnosticado de cáncer colorrectal con metástasis en el hígado, el bazo y los ganglios, llevaba tres años conviviendo con la enfermedad. Durante este tiempo, su mujer, Inma, y sus dos hijas fueron su principal apoyo. «Mi familia me quiere muchísimo y me he intentado rodear de unas amistades de las que me siento muy afortunado», escribió en su despedida.

En una de sus últimas entrevistas, concedida desde la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital Pere Virgili, en Barcelona, Oliva confesó que ver felices a sus hijas le ayudaba a afrontar este momento con serenidad, aunque había algo que le entristecía especialmente: no llegaría a conocer a sus nietos. «Lo único que me entristece es que no llegaré a tiempo de ser abuelo. Cada día estoy más débil, llevo días despidiéndome de todos; así nos hemos ido haciendo a la idea», explicó.

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Antes de morir, el jugador también quiso aprovechar su experiencia para concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de colon. Según relató, había recibido el kit para realizarse la prueba de cribado al cumplir los 50 años, pero fue posponiéndola. Cuando finalmente acudió a urgencias, la enfermedad ya se encontraba en una fase avanzada. Con su testimonio, esperaba que otras personas no cometieran el mismo error. Ahora, sus hijas le despiden recordando al hombre que fue para ellas: un padre al que consideran admirable y cuyo recuerdo, como han expresado en sus mensajes, seguirá acompañándolas siempre.