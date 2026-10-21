Xabi Alonso gana la batalla judicial por su casa en el monte Igueldo: así es la exclusiva vivienda valorada en 10 millones

Buenas noticias para Xabi Alonso y su familia. El entrenador del Chelsea podrá volver a disfrutar de su exclusivo chalé en el monte Igueldo, en San Sebastián, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya resuelto a su favor el conflicto judicial que afectaba a la vivienda. La propiedad, de más de 1.000 metros cuadrados y valorada en unos 10 millones de euros, llevaba dos años vacía mientras se dirimía la legalidad de la construcción.

El inmueble se encuentra en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad donostiarra y cuenta con instalaciones propias de una residencia de lujo, entre ellas una piscina y un sótano de unos 500 metros cuadrados. Sin embargo, más allá de sus dimensiones y prestaciones, el chalé se había convertido en el centro de una disputa urbanística que llegó a los tribunales y que sumó nuevas denuncias en 2025.

Dos años de conflicto por su chalé

El procedimiento se remonta a la decisión judicial que declaró ilegal la construcción. Tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como la sociedad Tavaro XXI, propietaria del inmueble y administrada por Nagore Aranburu, esposa de Xabi Alonso, recurrieron aquella resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ahora, el tribunal ha dado la razón a los recurrentes y ha considerado legal la vivienda.

La resolución pone fin a un periodo de incertidumbre para la familia, que no ha podido utilizar con normalidad una propiedad que se ha visto envuelta en una larga batalla judicial. El chalé, concebido como un espacio privado en un enclave natural privilegiado, permanecía cerrado mientras avanzaban los procedimientos relacionados con su construcción.

La denuncia de los colectivos ecologistas

El caso no se limitó al recurso contra la declaración de ilegalidad de la vivienda. En junio de 2025, los colectivos ecologistas Ekologistak Martxan y Haritzalde, junto con una asociación vecinal, acudieron a la Fiscalía de Gipuzkoa para denunciar posibles irregularidades urbanísticas que, a su juicio, afectaban tanto al Ayuntamiento como a la sociedad propietaria del chalé.

Uno de los puntos centrales de la denuncia era el uso de un camino de unos 300 metros perteneciente al dominio público municipal. Según los denunciantes, el consistorio habría permitido utilizar ese acceso para llegar a la finca pese a que la parcela no disponía de una entrada propia habilitada. Por ello, acusaron al Ayuntamiento de una posible prevaricación y señalaron también presuntas irregularidades relacionadas con la utilización de bienes públicos.

La denuncia abrió un nuevo frente en un asunto que ya estaba judicializado. No obstante, la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la legalidad del chalé supone un desenlace favorable para Xabi Alonso en el litigio relativo a la construcción.

Así, el entrenador podrá recuperar el uso de una de sus propiedades más destacadas en San Sebastián, una vivienda de grandes dimensiones situada en plena naturaleza y cuyo futuro ha estado condicionado durante dos años por la controversia urbanística.