Muere a los 58 años Gustavo Oliva, el jugador de pádel que se despidió con una desgarradora carta en redes sociales

El mundo del deporte está de luto tras conocerse el triste fallecimiento de Gustavo Oliva a los 58 años. El jugador y entrenador de pádel, considerado una leyenda en el ámbito, ha dejado de respirar el pasado lunes, 19 de octubre, sobre el mediodía y, según lo publicado, el velatorio tendrá lugar este martes a las 12:00 horas en la Funeraria de Terrassa, su ciudad natal y donde residía con su familia. Por su parte, la ceremonia de despedida tendrá lugar el miércoles a las 11:00 horas en la Catedral de Sant Espirit.

Como no podía ser de otra manera, las redes no han tardado en llenarse de mensajes emotivos dedicados a Gustavo, siendo el tenista Álex Corretja uno de los primeros en hacerlo con motivo de la íntima amistad que les unía. «Se ha ido un gran ser humano, un gran amigo y un gran profesional. Te echaremos mucho de menos», ha expresado. Por ahora, quien todavía no se ha pronunciado ha sido su familia, que parece que está prefiriendo vivir este difícil duelo desde la más estricta intimidad.

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Fue hace tan solo unos días cuando el propio Gustavo compartía con sus seguidores de Instagram una emotiva carta de despedida en la que reflexionaba sobre el cáncer colorrectal con metástasis en el hígado, el bazo y numerosos ganglios linfáticos que padecía. Consciente de la gravedad de su enfermedad y de que le quedaba poco tiempo de vida, el deportista quiso dedicar unas últimas palabras a sus seres queridos y seguidores antes de decir adiós.

«Mi vida en la tierra llega a su fin en breve. […] La evolución de mi enfermedad es irreversible y quería dar solo un par de consejos. […] A lo largo de los años, he aprendido a ver la vida con perspectiva, y eso me hace ver lo afortunado que soy de haber vivido una vida completa y feliz, y me ayuda a marchar con una paz y tranquilidad que nunca hubiera imaginado», escribía. Además, en el texto, Gustavo también agradecía a todas las personas que habían formado parte de su camino, destacando que se había sentido muy afortunado en todo momento por ello.

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Para terminar, Gustavo hacía hincapié en la importancia que tenían las revisiones médicas. «Yo he tenido la suerte de tener una vida llena de salud, sin ningún contratiempo importante, y quizás por ello y por exceso de confianza, no seguí unas normas básicas de prevención. Y cuando empecé a notar los primeros síntomas, ya tenía un enorme cáncer colorrectal con metástasis en hígado, bazo y numerosos ganglios. Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo», reconocía.

Así fue su última entrevista

Gustavo Oliva concedió su última entrevista al diario La Vanguardia desde la Unidad de Cuidados Paliativos del hospital Pere Virgili, en Barcelona. En ella, Oliva admitió que cuando conoció su diagnóstico sufrió mucho, pero que, sin embargo, poco a poco, lo empezó a gestionar y asumir. Por otro lado, también confesó que con su último post, su único objetivo era salvar vidas. Además, reconocía que lo que más le reconfortaba era ver a sus hijas felices y con una vida que les vaya bien. «Me ha ayudado a sentirme en paz», concluía.