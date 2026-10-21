Mario Benedetti, escritor uruguayo fallecido en 2009: «Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo»

Todos hemos despertado alguna vez con la sensación de haber vivido mucho más de lo que dice el reloj. Un sueño breve, de apenas unos minutos, y sin embargo dentro cabían años: rostros que iban y venían, una casa que nunca existió, una despedida que dolía como si fuera real. Al abrir los ojos, la mesilla de noche insiste en que ha pasado un suspiro. El cuerpo, en cambio, jura que ha recorrido media existencia.

Esa vieja paradoja es la que Mario Benedetti convirtió en una de sus frases más queridas: «Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo».

El reloj y la memoria no miden lo mismo

Hay un tiempo que se mide y otro que se vive, y rara vez coinciden. El primero avanza con la regularidad de un metrónomo, indiferente a lo que ocurra dentro de cada segundo. El segundo se estira y se encoge a su antojo. Una hora de sala de espera puede parecer interminable, mientras que una tarde entera junto a alguien querido se esfuma sin que nadie sepa adónde ha ido.

Benedetti, poeta de lo cotidiano, entendió que la vida no se cuenta en minutos sino en intensidad. Lo que pesa de verdad no es cuánto dura un instante, sino cuánto se deja habitar.

Soñar despierto

La palabra soñar tiene aquí dos orillas. En una está el sueño literal, el de la noche, ese teatro que se monta a oscuras y se desmonta al amanecer. En la otra está el sueño como deseo, la capacidad de imaginar otra vida y de proyectarse hacia ella aunque sea por un momento.

En esa segunda orilla, la frase se vuelve casi un acto de resistencia. Cinco minutos de imaginación verdadera, de mirar por la ventana pensando en lo que podría ser, pueden ocupar más espacio interior que un mes de rutina. Quien sueña no pierde el tiempo, parece decir el escritor. Lo ensancha.

La escritura de lo pequeño

No es casual que esta reflexión salga de su pluma. Buena parte de la obra de Benedetti está hecha de lo mínimo: una conversación a media luz, un recuerdo que regresa sin avisar, un gesto que cambia el sentido de una tarde. Su literatura siempre defendió que la vida se teje con momentos y no sólo con grandes acontecimientos, y que los segundos aparentemente menores son los que, con el tiempo, acaban sosteniendo la memoria.

Por eso la frase no suena a teoría. Suena a algo que él mismo había comprobado muchas veces, mirando el mundo con esa mezcla de ternura y lucidez que lo hizo tan leído.

Una advertencia disfrazada de consuelo

Hoy, con agendas apretadas y la sensación permanente de que nunca llegamos a todo, las palabras de Benedetti funcionan como un pequeño freno. Nos recuerdan que quizá el problema no sea tener poco tiempo, sino atravesarlo sin mirarlo. Que se puede vivir deprisa y no haber vivido nada, y que también se puede vivir mucho en muy poco.

No hace falta que sobren las horas. A veces basta con cinco minutos, si se viven de verdad.