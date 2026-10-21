Qué fue de Luisber Santiago, actor de la mítica serie ‘Cambio de clase’

Para toda una generación que creció delante de Disney Channel, Cambio de clase era cita obligada. La serie, emitida entre 2006 y 2009, tenía una premisa tan sencilla como eficaz: los pocos minutos que pasan los alumnos en el pasillo entre clase y clase, con sus bromas, sus líos y sus primeros amores. Episodios cortos, humor blanco y un reparto joven que acabó convirtiéndola en un clásico para los niños de la época. Entre aquellas caras conocidas estaba Luisber Santiago, que daba vida a Bertini. Nacido en 1989, el actor ya tenía experiencia cuando llegó a la serie: de muy pequeño había pasado por Javier ya no vive solo y después formó parte de Ke no!, donde interpretó a Álex. En paralelo, su carrera siguió creciendo con títulos como Manolo y Benito Corporeision o Como el perro y el gato.

Tras su paso por Disney Channel, Luisber siguió encadenando proyectos. Participó en Pelotas, en Sin tetas no hay paraíso y en Familia, donde interpretó a Rafa en 2013, además de en películas como El viaje de Carol, 2 francos, 40 pesetas o Atasco en la nacional. Sin embargo, a partir de ahí su rastro en televisión se pierde. Desde 2013 no se le conocen nuevos trabajos en la pequeña pantalla, y muchos de los que crecieron viéndole se preguntan qué ha sido de él. La respuesta está en sus redes sociales. Aunque se mantiene lejos de los focos, Luisber comparte en Instagram una vida muy distinta a la de los platós, con mucho deporte, bastante aire libre y una afición que pocos conocían. Ya no es aquel adolescente de los pasillos de Cambio de clase, pero conserva esa misma cara amable que le hizo popular.

Deporte y pinceles

A juzgar por su perfil en redes sociales, el deporte se ha convertido en una parte fundamental de su día a día. La bici es una de sus grandes pasiones y son muchas las imágenes que comparte sobre dos ruedas.

Pero no todo es pedalear. En su tiempo libre, el actor también se dedica a pintar, una faceta artística que enseña de vez en cuando a sus seguidores.

Así lo comparte en su cuenta de Instagram, donde se le ve feliz alejado del ruido mediático. Han pasado casi veinte años desde que sonó por primera vez el timbre de Cambio de clase, pero, al menos en redes, Luisber sigue a todo ritmo.