Asensio pasa por el quirófano después de descartar una operación: estará tres meses de baja

Las lesiones vuelven a ser protagonistas en la carrera de Marco Asensio. En septiembre, el mallorquín tranquilizó a los seguidores del Fenerbahce con un comunicado emitido por el propio club, donde desmentía que tuviera que pasar por quirófano: «No suelo entrar en este tipo de fake news, pero cuando juegan con la salud y con la ilusión de la afición, creo que tengo que intervenir. Desmiento totalmente lo que han comentado». Sin embargo, el jugador ha sido operado en Madrid y tendrá estará alrededor de tres meses de baja.

El alcance de las molestias en el cartílago de su rodilla izquierda ha sido superior de lo que se esperaba inicialmente. El partido frente al Rizespor del pasado 10 de octubre supuso un antes y un después. El conjunto turco ha publicado un nuevo comunicado en el que explican que todo ha salido bien: «Nuestro futbolista Marco Asensio ha sido sometido a una exitosa operación artroscópica en España, bajo la supervisión de nuestro médico del club, debido a una lesión en el cartílago de la articulación de la rodilla izquierda».

Sağlık Bilgilendirmesi Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir. Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir. @MedicanaSaglik Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 21, 2026

Las alarmas saltaron desde aquel encuentro, ya que no volvió a saltar al terreno de juego. La parte positiva es que el paso por quirófano ha sido exitoso, lo que le ayudará a evitar lesiones de mayor gravedad. El club pierde a una de sus piezas clave en ataque. El español venía de marcar dos goles en tres partidos de la Süper Lig.

El equipo no está teniendo una semana fácil, ya que también confirman una baja determinante en la defensa: «En cuanto a nuestro jugador Nathan Aké, que sufrió una lesión durante el partido contra el Slavia de Praga disputado ayer por la noche, tras la resonancia magnética realizada en el Hospital Medicana de Ataşehir y la exploración llevada a cabo por el médico del club, se le ha diagnosticado un esguince de grado medio y edema en el músculo isquiotibial de la pierna derecha».

Asensio tiene margen para reponerse

El atacante sigue teniendo una de las mejores pegadas de Europa. Esta operación supone un importante tiempo de inactividad, pero llega en un momento tempranero de la temporada, por lo que no se pierde los encuentros más importantes de la competición turca. Sin embargo, se perderá lo que resta de Champions salvo que su club consiga clasificarse.