Dimite el entrenador del Fenerbahce y el presidente no lo acepta porque «le lanzaron una botella a la cabeza»

Surrealista situación la que ha ocurrido en el Fenerbahce tras el primer partido de Champions. Tras regresar a la máxima competición de clubes después de varios años, el conjunto turco empató ante la Roma (1-1). El resultado -y todo lo que ocurrió- no le gustó a su entrenador, Ismail Kartal, que presentó la dimisión tras el duelo. Sin embargo, el presidente del Fenerbahce, y ahí entra la locura, no aceptó la renuncia de su técnico porque «le han lanzado una botella».

Esa justificación, la del lanzamiento de la botella, la hizo el presidente del Fenerbahce para explicar que estaba aturdido, desconcertado y cabreado. Como explicando que no sabía lo que decía por ese episodio desagradable. Al técnico le tiraron una botella de agua desde su propia grada durante ese partido de Champions ante la Roma.

«Esta noche he dejado mi cargo», dijo Ismail Kartal en la rueda de prensa. «He tomado esta decisión para despejar el camino a mi club. Dimito con la intención de no volver nunca más. Buenas noches a todos», añadió en la rueda de prensa posterior al encuentro de Champions.

Cuando esas declaraciones llegaron al presidente de Fenerbahce, Aziz Yildirim, la dimisión no fue aceptada: «Seguirá en el club. Esta noche le lanzaron una botella de agua a la cabeza del entrenador İsmail. Esa es la razón de su dimisión».

«Está triste (por recibir ese lanzamiento de la botella) y ese es el motivo por el que dijo que dimitía», añadió el presidente del Fenerbahce, que reconoció que no había tenido noticias de esa renuncia. «Ismail Kartal sigue al mando. El club debe apoyar a nuestro entrenador. Mientras yo siga de presidente y no me vaya, Kartal es el entrenador del Fenerbahce», comentó Yildirim.

«No hace falta que İsmail Kartal diga que seguirá. Yo soy su superior y le digo ‘seguirás’ y se acabó. Entre familia pasan estas cosas. Hasta que yo no lo deje, İsmail Kartal no puede irse de aquí», insistió el presidente del Fenerbahce.