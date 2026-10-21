Ni ingenieros ni matemáticos: el CEO de Nvidia confirma que la IA hará que los trabajos mejor pagados del mundo serán electricistas, fontaneros y albañiles

El incremento del uso de la inteligencia artificial (IA) cada vez es más notorio. Son muchos los que temen que sus trabajos se vean sustituidos por la IA, pero nada más lejos de la realidad; de hecho, el CEO de Nvidia, una empresa líder estadounidense en hardware tecnológico, difiere de este pensamiento.

El aumento de los trabajos tradicionales

Para que la empresa Nvidia pueda desempeñar todas sus funciones correctamente, van a necesitar nuevas instalaciones para expandir aún más su actividad económica y ser más productivos. La empresa no sólo se limita a crear chips y modelos de lenguaje de IA, también necesita nuevos edificios, plantas de energía, fibra óptica, sistemas eléctricos y de refrigeración.

Todo ello, apunta Jensen Huang, CEO de esta empresa, para una entrevista en el Channel 4 News; que van a necesitar «cientos de miles» de trabajadores para desarrollar sus infraestructuras. Por eso, la demanda de puestos de trabajo no sólo se limita a ingenieros y matemáticos, sino que se está apostando también por los oficios de toda la vida, como los electricistas, carpinteros y fontaneros.

Esta afirmación se enmarca dentro de un contexto donde cada vez son más las empresas que están apostando por invertir en este tipo de campos. The Wall Street Journal señala que el ámbito tecnológico va a suponer un «boom económico» en la historia reciente de los Estados Unidos, asociado a este campo donde se están empezando a adjudicar nuevas obras.

¿Qué tiene que ver la IA con este tipo de oficios?

La imagen que se ha vendido de este tipo de empresas es la de robots futurísticos, ordenadores superpotentes y laboratorios enormes. Pero es verdad que hay mucho más trabajo detrás de todo esto. Existe un gran esfuerzo de logística y mano de obra inmenso detrás de esta imagen. Todos estos centros necesitan suelo, cableado, cuadros eléctricos, estructuras, generadores de energía, tuberías y un sinfín de características que solo algunos pueden desarrollar.

Por eso la demanda no solo se limita a ingenieros informáticos, tal y como apunta un informe de Business Insider, un medio digital estadounidense, el crecimiento económico de los centros de datos ya está catapultando empleos de «cuello azul» vinculados con la construcción y oficios especializados, haciendo especial hincapié en áreas enfocadas en electricidad y gestión de proyectos.