Abascal y Milei hablan por videollamada: «No hay nada más divertido que patear culos zurdos»

Santiago Abascal y Javier Milei han hablado por videollamada este miércoles, durante la visita del presidente argentino a Madrid, y han desmontado entre bromas los rumores de distanciamiento. «Che, dicen que no me querés más», ha arrancado Milei desde el despacho del líder de Vox. Poco después, el argentino ha dejado la frase de la conversación: «No hay nada más divertido que patear culos zurdos».

Milei no se ha reunido esta vez en persona con Abascal, como había hecho en visitas anteriores. El presidente de Vox sigue su agenda de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, con actos en La Coruña y Avilés. Su ausencia en Madrid había alimentado la especulación sobre un supuesto enfriamiento entre ambos, y los dos han respondido con ironía en el vídeo que han difundido en redes sociales.

«Por eso estás en mi despacho», le ha contestado Abascal al saludo de Milei. Después le ha explicado su situación: «Oye, yo ahora vivo en una furgoneta. Estoy en el norte de España viajando por todos lados; me habría encantado verte, pero será en otra ocasión». El líder de Vox le ha agradecido «todo» y también «tu discurso de hoy».

Milei ha quitado importancia al plantón. «No, pero, por favor, para mí sabes que es un placer. Y parece que están muy alterados porque no les gusta escuchar la verdad», ha añadido. «Siempre es un placer estar acá. Acá estoy con tu gente», ha dicho el argentino, que ha quitado hierro a no haberse visto: «Si no nos vemos esta, nos vemos en otra».

El presidente argentino ha pasado parte de la jornada en la Fundación Disenso, presidida por Abascal, donde lo han recibido Ignacio Garriga y Jorge Martín Frías. Abascal ha reivindicado en la llamada el papel de la fundación: «Esa es la Fundación que nos puso sobre tu pista, la Fundación Disenso, que también la odian mucho, precisamente porque ha dado a Vox una proyección internacional». Disenso impulsa el Foro Madrid, la red que Vox creó en 2020 con dirigentes latinoamericanos y en la que Milei participa desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Por la mañana, en un desayuno informativo, Milei ha llamado a Pedro Sánchez «impresentable dictador» y ha animado a los españoles a sacar a los socialistas «a patadas». Abascal ha respaldado esas palabras en la videollamada. «Hoy me ha preguntado la prensa: ‘¿Qué le parecen los insultos de Javier Milei al presidente del Gobierno?’. Digo, creo que insultos… Le ha llamado dictador, igual que yo, que le llamo tirano, que le llamo autócrata. Me parece que se acerca demasiado a la realidad. No es ningún insulto», ha relatado.

«Claro, es un problema de realidad extrema», ha replicado Milei, que ha ido más allá: «Le dije ladrón también». «No, todo muy bien dicho», le ha respondido Abascal.

El líder de Vox ha cerrado la conversación con un mensaje electoral: «A ver si el día 29 la gente no se queda en casa y conseguimos dar una buena noticia al mundo». Milei se ha despedido emplazándolo a un nuevo encuentro, «en el próximo viaje o cuando vos puedas ir» a Argentina, porque «siempre es un gusto verte». «Es un placer, Santiago querido. Abrazo», ha concluido.

La visita ha provocado la reacción del PSOE, que ha colgado una lona alusiva a Milei en su sede de Ferraz. Sánchez ha publicado un vídeo en el que se declara «zurdo y a mucha honra», y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado de «indigno» que el presidente argentino fomente la polarización en España. Es la séptima visita de Milei a España desde que llegó al poder, y en ninguna se ha reunido con Sánchez ni con ningún miembro del Gobierno.