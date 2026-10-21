El PSOE de Pedro Sánchez ha puesto una kiss cam a los asistentes al mitin de este miércoles en Burgos para darse besos y abrazos ante la cámara después de que él mismo lo hiciera este domingo con Begoña Gómez, su esposa imputada por tráfico de influencias y malversación de caudales.

El líder socialista ha acudido este miércoles a un mitin de precampaña en Burgos. Allí, los militantes han llenado el recinto Fórum Evolución, con cientos más congregados a las puertas viendo el mitin por pantallas. En total, los organizadores contabilizan cerca de 1.400 asistentes entre los que han podido acceder y los que se han quedado fuera. Frente al recinto, medio centenar de personas se han manifestado con banderas de España al grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» o ¡Ceuta no se vende!».

En los minutos previos al acto, cuyo inicio se ha retrasado tres cuartos de hora, el equipo de comunicación ha proyectado una kiss cam en las pantallas gigantes en el interior del local donde unos minutos después aparecería el presidente.

«La fuerza del amor»

Personas de diferentes edades han ido apareciendo en cámara y se han besado y abrazado de la misma manera que lo hizo el presidente del Gobierno con su mujer en el acto tras el Comité Federal que lo ratificó como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, así como las listas provinciales al Congreso de los Diputados.

Allí, el presidente se dirigió a Begoña Gómez, que estaba sentada en primera fila, entre el ministro Óscar López y la secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero: «Quería darte las gracias. Sí. Gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer».

«Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario. Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro: Te quiero», ha confesado el líder socialista a su esposa.

Después de ello, el PSOE rediseñó su eslogan de precampaña, «La fuerza de la gente», y pasó a nombrarlo «La fuerza del amor».

Tras ello, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se burló del presidente del Gobierno y de Begoña Gómez. Los populares compararon su beso electoral con el publicado en octubre de 2011 por la entonces candidata argentina, Cristina Fernández de Kirchner, con dicho lema con una foto abrazando a su marido, Néstor Kirchner, quien había fallecido varios meses antes. Al lado de ese tuit ha puesto un pantallazo del difundido este sábado por el PSOE, con una imagen del beso de los Sánchez con dicho lema, y el mensaje «La fuerza que puede con todo».

Posteriormente, la cuenta nacional del PP también difundió un meme del beso de Sánchez a su mujer sustituyendo a ésta por José Luis Ábalos. El ex ministro fue condenado a 24 años y 3 meses de prisión. «La foto de la campaña», tituló esa imagen la cuenta oficial de los populares.