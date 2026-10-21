David García, Ignacio Gil Lázaro y Alberto Asarta, cabezas de lista de Vox para las generales en la Comunidad Valenciana

David García, Ignacio Gil Lázaro y Alberto Asarta han sido designados por Vox como cabezas de lista en las próximas elecciones generales en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, respectivamente. Vox, además, ha designado número 2 por la provincia de Castellón a Llanos Massó, quien en la actualidad ostenta la presidencia de las Cortes Valencianas. La principal novedad en estas listas se produce en la provincia de Valencia, donde Ignacio Gil Lázaro ha desplazado a Carlos Flores Juberías como número 1 al Congreso. Flores Juberías es el número 3 de esa lista, ahora.

En Alicante, la lista está liderada por David García, que ha sido también diputado nacional de Vox en la última legislatura. El número 3 es José María Sánchez, también diputado en el Congreso en la legislatura que acaba de concluir y que en los comicios de julio de 2023 ostentó el número 2 de esta misma lista. Ese lugar se reserva ahora para Ana María Cerdán, concejal en Villena y que fue presidenta de Vox Alicante. Tanto David García como Ana María Cerdán han sido diputados en las Cortes Valencianas.

En Valencia, se produce el vuelco en la lista. Carlos Flores, que la lideró en 2023, pasa al número 3. En tanto que Ignacio Gil Lázaro, que ocupó el número 2 entonces, pasa a convertirse en cabeza de lista. El número 2 es para Ana Bellver, quien en la actualidad es diputada de Vox en las Cortes Valencianas. Y, el 4, para María Gonzálbez, responsable de afiliación y de Relaciones Institucionales en Vox Valencia y asesora del grupo parlamentario.

En la provincia de Castellón, la lista la encabeza Alberto Asarta, actual portavoz de Defensa de Vox en el Congreso. La próxima será su tercera legislatura en la Cámara Baja. La número 2 es la actual presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, como se ha dicho. Y el número 3 es David Muñoz, que actualmente es portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas.

Tres de los nueve diputados que están situados en uno de los tres primeros puestos de Vox en Alicante, Castellón o Valencia se encuentran actualmente en las Cortes Valencianas. Y cuatro son o han sido diputados en el Congreso por esta misma formación.