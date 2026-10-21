9 señales que confirman que alguien no es buena persona aunque parezca agradable, según los psicólogos

Una persona puede parecer encantadora, amable e incluso desinteresada en los primeros encuentros y, con el tiempo, mostrar actitudes perjudiciales. Reconocer esas conductas pronto permite proteger la salud emocional, poner límites y rodearse de vínculos más sanos. Estos son los nueve patrones que se describen como señales de alerta. Muchos pasan desapercibidos al principio y solo se hacen evidentes con el trato continuado.

Manipulación y relaciones de conveniencia

La primera señal es la habilidad para manipular. Quienes la practican suelen ser simpáticos y persuasivos, y casi siempre consiguen lo que buscan. Saben qué decir y cómo actuar para que los demás hagan su voluntad, y son capaces de darle la vuelta a una situación en su favor. Para ello recurren a la culpa, el chantaje, los halagos o el miedo. No siempre es fácil detectarlos precisamente porque lo hacen bien, por lo que conviene fijarse en los indicios más sutiles.

La segunda es el interés. Hay personas que al principio transmiten energía y buena compañía, pero que con el tiempo se distancian. Después reaparecen sin reparo para pedir un favor, con una cercanía repentina, como si ese alejamiento no hubiera ocurrido. Quien valora sus relaciones no utiliza a sus amigos para luego descartarlos.

Cotilleo, ingratitud y victimismo

El gusto por el chisme es la tercera señal. Recrearse en rumores sobre otros revela falta de respeto por la intimidad ajena y puede ocultar inseguridades, ya que menospreciar a los demás sirve para elevar el propio estatus. A quienes cotillean se les atribuye además cierta agresividad y tendencia a manipular, y se les acusa de usar los rumores para aislar a otros y formar alianzas.

La cuarta tiene que ver con la gratitud. Agradecer un favor, pequeño o grande, es reconocer el esfuerzo ajeno. Quien rara vez dice «gracias» puede dar por hecho que los demás existen para complacerle o estar tan centrado en sí mismo que no repara en la amabilidad que recibe.

La quinta es el victimismo constante. Afrontar dificultades es común a todos, pero presentarse siempre como inocente, eludir responsabilidades y culpar a otros de los propios problemas denota falta de voluntad para responder de los actos propios. Quien se acerca demasiado corre el riesgo de acabar siendo el culpable.

Empatía, juicio y coherencia

La sexta señal es la falta de empatía, la capacidad de comprender y compartir lo que sienten los demás. Algunas personas resultan agradables en la superficie pero minimizan los problemas ajenos o se muestran indiferentes ante el sufrimiento de otros.

La séptima es la tendencia a juzgar. Tener opiniones es legítimo, pero criticar a los demás con rapidez según el propio criterio es otra cosa. El refranero lo resume así: «Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro».

La octava es la necesidad de tener siempre razón. Estas personas defienden sus argumentos hasta el agotamiento y, aun ante pruebas en contra, reinterpretan la situación a su favor. Este rasgo se vincula con la arrogancia y la incapacidad de aceptar otros puntos de vista.

La novena, considerada una de las más peligrosas, es la incoherencia entre palabras y hechos. Afecta a quienes se creen buenas personas sin serlo: dicen lo correcto y prometen mucho, pero su conducta no acompaña. Observar cómo actúa alguien, y no solo lo que dice, se presenta como el indicador más fiable de su carácter.