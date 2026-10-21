Sánchez amenaza a PP, Vox y Milei: «Os vamos a llevar al aserradero»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha amenazado al presidente de Argentina, Javier Milei, así como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal: «Os vamos a llevar al aserradero». Así se ha expresado el líder socialista en el mitin de este miércoles en Burgos, junto al líder de Castilla y León, Carlos Martínez, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña. El político liberal, fuertemente crítico con Sánchez, ha iniciado su visita a España este miércoles en Madrid, donde ha tenido una reunión oficial con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

El líder socialista ha centrado gran parte de su discurso en criticar la presencia del presidente argentino en España. El PSOE, además, ya había comenzado a caldear el ambiente con el reparto a los asistentes del mitin de chapas, pancartas y camisetas que ponían en valor la palabra «zurdo» y expresaban el orgullo de ser llamado como tal. Los socialistas han tratado de resignificar este concepto para replicar a Milei, que llama así a los políticos de izquierdas.

Sánchez ha asegurado que la alternancia es «buena y sana», pero que «la que propone la derecha y la ultra no es alternancia, es involución». En esa línea, el jefe del Ejecutivo ha presentado una dicotomía. El líder socialista ha manifestado que el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales está en juego «que avance el pasado o que avance España».

«El pasado tiene muchas caras», ha dicho Sánchez, para señalar, para incluir en esa selección a Milei: «Hoy hemos visto al presidente de Argentina». El presidente se ha burlado de la ausencia de Feijóo y Abascal durante la visita de Milei: «Ha venido por aquí y le han creado un problema, porque le invitaron, pero ahora no saben qué hacer con él, dónde meterse ni dónde meterlo».

«Misma peña de la motosierra»

«¿A quién pretendéis engañar, formáis la misma peña, Milei, Feijóo y Abascal?», ha opinado. Y ha descrito esa unión como «la de los recortes, el tijeretazo y también la motosierra». «El próximo 29 de noviembre os vamos a llevar al aserradero», ha subrayado.

El líder socialista ha repasado una serie de datos relativos a la economía argentina. Y tras ello, ha indicado que «Milei podrá venir aquí a dar lecciones», pero que la que queda más clara es «que si sus amigos Feijóo y Abascal ganan las elecciones y gobiernan el 29 de noviembre, van a hacer con España lo que desgraciadamente Milei está haciendo con Argentina». «Y eso no lo queremos para España», ha subrayado.

En esa misma línea, Sánchez se ha preguntado retóricamente por qué los políticos que él llama de ultraderecha «siempre fijan su mirada en España». Y él mismo ha respondido: «Porque nosotros representamos todo aquello que ellos rechazan, porque nosotros estamos demostrando no con discursos vacíos, sino con hechos y con políticas». En esa misma línea, ha indicado que siente «mucho orgullo de ser zurdo», palabra con la que Milei se refiere despectivamente a los políticos de izquierdas.

Y ha criticado que tienen que ganar el próximo 29 de noviembre «por los españoles» pero también por el resto del planeta, según Sánchez: «El mundo nos mira, nos está mirando la internacional ultraderechista, nos está mirando otra mucha gente». Ha indicado que «muchos demócratas» miran a España y dicen: «Yo quiero que mi país defienda lo que defiende España». «Nuestra victoria el próximo 29 de noviembre va a resonar en el mundo entero y va a ser un ejemplo de inspiración para todos los progresistas del mundo, porque vamos a demostrar cómo se puede frenar a la ultraderecha».

‘Kiss cam’ y 1.400 asistentes

El líder socialista ha acudido este miércoles a un mitin de precampaña en Burgos. Allí, los militantes han llenado el recinto Fórum Evolución, con cientos más congregados a las puertas viendo el mitin por pantallas. En total, los organizadores contabilizan cerca de 1.400 asistentes entre los que han podido acceder y los que se han quedado fuera.

Frente al recinto, medio centenar de personas con banderas de España se han manifestado al grito de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» o ¡Ceuta no se vende!».

En los minutos previos al acto, cuyo inicio se ha retrasado tres cuartos de hora, el equipo de comunicación ha proyectado una kiss cam en las pantallas gigantes en el interior del local donde unos minutos después aparecería el presidente.