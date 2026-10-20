Abascal elige Talavera de la Reina donde gobierna con el PP para revelar sus candidatos a las elecciones generales

Santiago Abascal ha elegido Talavera de la Reina (Toledo) para presentar a los candidatos de Vox a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El acto se celebrará el próximo lunes, coincidiendo con el último día del plazo para presentar las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado.

La elección de Talavera sitúa el foco en uno de los municipios donde Vox comparte responsabilidades de Gobierno con los populares. El acto servirá para dar a conocer todos los nombres con los que el partido concurrirá a los comicios, en una jornada decisiva para cerrar y registrar las candidaturas ante las juntas electorales competentes.

La cita tendrá lugar a las 19:00 horas en el auditorio de Talavera Ferial y contará con la presencia del presidente nacional de Vox, que estará acompañado por dirigentes de la formación. La elección de esta ciudad toledana permite a Abascal presentar a sus candidatos en un municipio en el que ambas formaciones mantienen un acuerdo de gobierno.

Entre los nombres que ya han trascendido destaca Montse Lluis, quien lidera la secretaría de organización adjunta y es mano derecha de Ignacio Garriga. La catalana ocupará el segundo puesto de la candidatura de Vox por Madrid. Lluis forma parte del núcleo duro de Abascal, siendo la artífice de los pactos autonómicos con el PP. Con su elección, Vox lanza un mensaje claro: hay voluntad máxima de entendimiento con los populares con el objetivo de «echar a Pedro Sánchez».

como número tres acompañará a Santiago Abascal, el portavoz de Vox por Ceuta, Juan Sergio Redondo. El ceutí se ha convertido en una de las voces más acreditadas a nivel nacional sobre la ciudad autónoma y ha ganado notoriedad en las últimos meses tras su denuncia por la invasión, donde Vox es primera fuerza.

La actual portavoz en el Congreso, la cordobesa Pepa Millán, ocupará el cuarto puesto y de cinco irá el concejal en el Ayuntamiento de Madrid y medallista olímpico, Cristian Toro, quien fue nombrado hace un año portavoz nacional de Deportes en la formación. Además, el Comité Ejecutivo ha apostado por el policía nacional Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, quien encabezará la lista por Ávila.

La vinculación de Vázquez con la provincia castellanoleonesa es de hace décadas. Según el mismo Vázquez ha relatado, el policía nacional se casó en el municipio de Santo Tomás (Ávila) y tiene una casa en Las Vacas, junto a sus suegros.