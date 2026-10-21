Ayuso recibe a Milei en Madrid y le alerta de la «cirugía electoral» de Sánchez con la Ley de Nietos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles en Madrid al presidente argentino, Javier Milei, y ha abordado con él las consecuencias de la aplicación de la Ley de Nietos en las elecciones generales del 29 de noviembre. Ayuso lleva días advirtiendo de la «cirugía electoral» que, a su juicio, se intenta hacer desde el Palacio de la Moncloa.

El encuentro se ha producido después de que el Tribunal Supremo haya dictaminado que más de 163.000 nuevos nacionalizados inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes no pueden votar en estos comicios. Este mismo miércoles, además, el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del Defensor del Pueblo.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha alertado estos días de las posibles irregularidades en la aplicación de la norma. Según ha advertido, Moncloa decide «por sistema» los escaños que hacen falta y las circunscripciones que podrían ser decisivas para formar gobierno, de manera que Argentina sería la tercera provincia en número de votos. A raíz de la instrucción del Ministerio de Justicia, se ha conocido que 645.000 personas han presentado en el Consulado de Buenos Aires la solicitud para optar a la nacionalidad española.

«Madrid es y siempre será su casa»

«Es una enorme alegría dar la bienvenida en Madrid a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza», ha escrito Ayuso en sus redes sociales. «Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa», ha añadido.

La reunión se ha prolongado cerca de dos horas en las instalaciones del Canal de Isabel II. Según ha informado la Comunidad, ambos dirigentes han repasado el panorama político internacional y han abordado la situación interna de Argentina y España, la crisis de Ceuta y el papel de las clases medias ante el peligro de su deterioro. El encuentro se ha celebrado sin presencia de medios.

Milei ha invitado a Ayuso a visitar Argentina, y la presidenta le ha pedido que acuda a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre. El presidente argentino no ha confirmado todavía su asistencia. Por la mañana ha asegurado que lo está estudiando: «Estoy evaluando con el canciller si podemos venir o no. Tengo una agenda bastante compleja».

La cita no ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, sino en la Sala Canal, en el distrito de Chamberí. El Gobierno regional ha trasladado allí este miércoles la reunión del Consejo de Gobierno y ha habilitado el espacio como despacho «complementario». El portavoz, Miguel Ángel García Martín, lo ha vinculado a los «trabajos continuos de mantenimiento» en la sede de la Puerta del Sol. El Ejecutivo autonómico también ha alegado los problemas de seguridad derivados de la acampada por la vivienda.

Es el cuarto encuentro entre ambos. En junio de 2024, Ayuso entregó a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad. Un año después volvieron a coincidir en el Madrid Economic Forum, y en enero de 2026 el presidente argentino recibió a la presidenta madrileña en la Casa Rosada. «Somos grandes amigos», ha dicho Milei sobre Ayuso antes de la reunión.

Por la mañana, en un desayuno informativo, Milei ha llamado a Pedro Sánchez «impresentable dictador» y ha animado a los españoles a sacar a los socialistas «a patadas». Al preguntarle por la Cumbre Iberoamericana, ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno: «Soy liberal, no soy un autoritario como ‘Pedrito’». El PSOE ha respondido colgando una lona alusiva a Milei en su sede de Ferraz, y Sánchez ha publicado un vídeo en el que se declara «zurdo y a mucha honra». El Ministerio de Asuntos Exteriores ha calificado de «indigno» que el presidente argentino fomente la polarización en España.

«Patear culos zurdos»

Milei no se ha reunido esta vez en persona con Santiago Abascal, que sigue su agenda de precampaña en el norte de España, pero ambos han hablado por videollamada y han ironizado con los rumores de distanciamiento. «Che, dicen que no me querés más», ha arrancado Milei. “Por eso estás en mi despacho”, le ha contestado el líder de Vox, que le ha explicado que ahora “vive en una furgoneta» con motivo de la campaña. El argentino ha dejado la frase de la conversación, «patear culos zurdos»: «No hay nada más divertido». Abascal ha avalado además que llame dictador a Sánchez: «Me parece que se acerca demasiado a la realidad. No es ningún insulto». «Le dije ladrón también», ha presumido Milei.

La vicesecretaria del PP, Ester Muñoz, ha avalado el encuentro por los lazos históricos, culturales y económicos con Argentina. Es la séptima visita de Milei a España desde que llegó al poder, y en ninguna se ha reunido con Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno, con el que mantiene una relación diplomática tensa desde mayo de 2024.