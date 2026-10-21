Varapalo en los tribunales de EE.UU.

Meta recibe la mayor multa de su historia: 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios de Facebook

Un tribunal de Nuevo México considera que la política de privacidad y moderación de contenidos es engañosa

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Marck Zuckerberg. EP

Los tribunales de EE.UU. han trazado una nueva línea roja este miércoles frente a las grandes tecnológicas al imponer a Meta la mayor multa de su historia; concretamente, 25.000 millones de dólares que tendrá que abonar por haber engañado a sus usuarios en Facebook sobre sus políticas de moderación de contenidos y privacidad.

Según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Nuevo México -donde se juzgaba el caso-, el jurado determinó que Facebook incurrió en 43 millones de infracciones de la ley de ese Estado; «una cifra asombrosa que refleja el alcance de la conducta ilícita de la empresa», afirma el tribunal en la nota.

El caso surgió a raíz de la conducta de Facebook en torno al escándalo de Cambridge Analytica, que atrajo la atención internacional sobre el uso indebido de información personal recopilada a través de la plataforma. El litigio emprendido por el Estado fue más allá del escándalo en sí, al cuestionar las afirmaciones que Facebook hizo a los consumidores sobre sus prácticas de manejo de datos, así como sus esfuerzos para abordar la desinformación y el discurso de odio.

Una de las particularidades de esta victoria judicial y que quizá la hace más noticiosa es que Nuevo México tramitó su proceso de forma independiente, en lugar de sumarse a un acuerdo entre varios estados para resolver sus reclamaciones. Al hacer esto, se aseguró de que las alegaciones del Estado fueran examinadas ante los tribunales y de que Facebook rindiera cuentas conforme a la legislación local, extremo del que el tribunal se ha congratulado.

En la misma línea, el fiscal general Raúl Torrez ha calificado el fallo de «histórico» y una demostración de que las acciones de las grandes tecnológicas «conllevan consecuencias reales». «Durante demasiado tiempo, poderosas empresas tecnológicas han operado como si su tamaño e influencia las situaran por encima de la ley (…) El resultado de hoy deja claro que ninguna corporación es demasiado poderosa como para no tener que rendir cuentas», ha añadido el fiscal.
Para Torrez, además, esta sentencia va mucho más allá de Meta, pues sentará jurisprudencia para fijar si las corporaciones pueden engañar a los consumidores sobre lo que sucede con su información personal sin enfrentar consecuencias significativas.

 

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