Meta recibe la mayor multa de su historia: 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios de Facebook

Los tribunales de EE.UU. han trazado una nueva línea roja este miércoles frente a las grandes tecnológicas al imponer a Meta la mayor multa de su historia; concretamente, 25.000 millones de dólares que tendrá que abonar por haber engañado a sus usuarios en Facebook sobre sus políticas de moderación de contenidos y privacidad.

Según un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Nuevo México -donde se juzgaba el caso-, el jurado determinó que Facebook incurrió en 43 millones de infracciones de la ley de ese Estado; «una cifra asombrosa que refleja el alcance de la conducta ilícita de la empresa», afirma el tribunal en la nota.

El caso surgió a raíz de la conducta de Facebook en torno al escándalo de Cambridge Analytica, que atrajo la atención internacional sobre el uso indebido de información personal recopilada a través de la plataforma. El litigio emprendido por el Estado fue más allá del escándalo en sí, al cuestionar las afirmaciones que Facebook hizo a los consumidores sobre sus prácticas de manejo de datos, así como sus esfuerzos para abordar la desinformación y el discurso de odio.

Una de las particularidades de esta victoria judicial y que quizá la hace más noticiosa es que Nuevo México tramitó su proceso de forma independiente, en lugar de sumarse a un acuerdo entre varios estados para resolver sus reclamaciones. Al hacer esto, se aseguró de que las alegaciones del Estado fueran examinadas ante los tribunales y de que Facebook rindiera cuentas conforme a la legislación local, extremo del que el tribunal se ha congratulado.