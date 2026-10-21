El PP condena el intento de boicot de la ultra izquierda gallega a Vox en La Coruña: «La violencia nunca es el camino»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Ángel Tellado, ha condenado este miércoles la violencia en el intento de boicot por parte de ultra izquierdistas contra Santiago Abascal en la plaza de María Pita, en La Coruña. Tellado ha trasladado su «solidaridad» al líder de Vox y se ha referido a los incidentes durante el mitin de Santiago Abascal recalcando que «la violencia nunca es el camino».

«Condenamos de forma rotunda los disturbios provocados por los intolerantes en La Coruña y manifestamos nuestra solidaridad con Santiago Abascal», ha expresado Tellado en un mensaje publicado en la red social de ‘X’. El dirigente popular ha advertido que «agitar las calles y azuzar el enfrentamiento es una irresponsabilidad que trae graves consecuencias». «El PP siempre actuará con sensatez para que reine la serenidad, el respeto a la ley y la paz social», ha destacado.

Así ha reaccionado el PP después de que más de un millar de radicales hayan acudido a la céntrica Plaza de María Pita para protestar de forma violenta en contra de la presencia del líder de Vox. Han sido necesarios más de una docena de furgones de la Policía Nacional para sofocar los disturbios y las fuerzas de seguridad se han tenido que emplear a fondo, recurriendo incluso a cargas policiales.

Ya desde las 11:00 horas, los jóvenes congregados para impedir el acto coreaban consignas como «A Coruña es antifascista» o «No sois nada sin la policía», entre otras. Convocados por las organizaciones estudiantiles Galiza Nova y el Sindicato de Inquilinas, entre otras, los ultra izquierdistas se situaron en las proximidades del Ayuntamiento, mientras el acto de Vox se celebraba en la entrada a la plaza por Puerto Real.

Ante eso, la policía antidisturbios estableció un cordón policial para separar a los agitadores de los asistentes al acto de Vox y evitar así enfrentamientos entre ambos grupos.

Además de las cargas policiales, el momento más tenso se produjo después de que Abascal abandonara la plaza, cuando varios jóvenes encapuchados lanzaron piedras y sillas de las terrazas, obligando a la policía a recurrir a gases lacrimógenos.

Abascal no tiene «ningún miedo»

Durante el mitin y ante los incidentes que se estaban produciendo, Santiago Abascal aseguró que «no hay coacción» que pueda con ellos, y afirmó que la presencia de los manifestantes no le da «ningún miedo». El líder de Vox aprovechó también para reivindicar que con un cambio de Gobierno «no será posible acosar a los ciudadanos y acudir a las plazas a impedir que la gente pueda expresarse en libertad».

En su red social X, Vox solo ha hecho alusión a los manifestantes mediante un post en el que han escrito que el líder ha sido recibido entre aplausos y gritos de «¡Presidente!», «pese a quienes han intentado impedir el acto», en alusión a los ultraizquierdistas.