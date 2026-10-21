12 policías antidisturbios heridos por la ‘borroka gallega’ que ha intentado censurar a Abascal en La Coruña

Doce policías antidisturbios han resultado heridos por la ‘borroka gallega’ que ha intentado censurar a Santiago Abascal, presidente de Vox, en La Coruña, según ha podido saber OKDIARIO: con cortes y golpes. Los antisistema han atacado salvajemente a los agentes para intentar romper el cordón policial y reventar el acto, cosa que no han logrado.

Han lanzado a los policías piedras, bengalas, mesas, sillas e incluso bolardos. De momento, hay dos detenidos.

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