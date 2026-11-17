El profesorado del Conservatorio Municipal de Liria (Valencia), dependiente del Ayuntamiento, ha dicho basta después de que el consistorio, gobernado por PSOE, haya devuelto 1,7 millones de euros autonómicos, inicialmente destinados a avanzar en la equiparación de sus retribuciones con las que perciben los docentes dependientes de la Generalitat Valenciana. Es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los docentes con el ayuntamiento socialista tras años reclamando al citado consistorio una equiparación salarial y de condiciones laborales con los trabajadores de ese mismo conservatorio que dependen de la Generalita.

Liria es reconocida internacionalmente como la ciudad de la música y cuenta con el sello de Ciudad Creativa de la Música de la Unesco desde 2019. De ahí que en toda la Comunidad Valenciana y en toda la España musical haya llamado la atención la situación que viven sus profesores del conservatorio que dependen del ayuntamiento.

Los citados profesores hicieron visible su reclamación al Consistorio con motivo del XX aniversario del Conservatorio Profesional de Música de la localidad. Y han protagonizado una movilización pública a través de la cual han reclamado al Ayuntamiento equiparar sus condiciones económicas y laborales, así como el reconocimiento de una plantilla que lleva décadas contribuyendo al proyecto educativo y musical de la localidad.

Liria es un municipio de una gran tradición musical, en el que viven más de 25.000 personas y que está situado en el área metropolitana de Valencia, en la comarca del campo del Turia. Desde el verano de 2025 está gobernado por el socialista Francisco Gorrea.

La reivindicación de los docentes frente al Ayuntamiento no cuestiona el proceso de integración con la Generalitat, sino que en un mismo centro conviven docentes con las mismas funciones y responsabilidades, pero que perciben salarios y disfrutan de condiciones distintas en función de la Administración a la que pertenecen.

El origen del conflicto con el Ayuntamiento hay que buscarlo en 2022. Ese año, el consistorio, entonces gobernado por Compromís, se comprometió a adoptar, a la mayor brevedad, las medidas en materia de personal y presupuestarias que fueran necesarias para que las retribuciones del personal docente municipal se equiparasen el máximo posible a las del personal funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana que presta sus servicios en el conservatorio.

Además, la Consellería de Educación dota económicamente el proceso de integración. La última adenda de continuidad para 2026 asciende a 1.746.7614 euros. Pero los decentes denuncian que, pese a existir financiación autonómica vinculada al convenio, «el Ayuntamiento devuelve a la Generalitat fondos que no se han ejecutado en lugar de impulsar las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las medidas necesarias para la equiparación salarial». Algo que, a juicio de los docentes, supone «dejar sin aprovechar recursos que podrían contribuir a resolver una desigualdad que el propio consistorio se comprometió a corregir».

Por ello, han exigido al Ayuntamiento que actúe con responsabilidad, que cumpla con los compromisos adquiridos, en referencia a aquel acuerdo de 2022, que aproveche la financiación autonómica para avanzar en la equiparación y que dignifique las condiciones de los trabajadores que pusieron los cimientos del éxito del conservatorio, que inició su trayectoria en 1993 y que lleva 33 años formando a generaciones de músicos.