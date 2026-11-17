Esta España no tiene rival. La selección que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de baloncesto femenino celebrado este verano en Berlín sigue intratable en la clasificación para el Eurobasket 2027. Este martes, las de Miguel Méndez han vencido a Croacia (72-91) para lograr su tercera victoria en esta ventana FIBA, la cual le coloca más líder del grupo J y le asegura prácticamente su presencia en el campeonato europeo del próximo año.

Después de superar a Bulgaria y República Checa, España cerró su pleno de triunfos y certificó medio billete para el próximo Eurobasket. Cabe recordar que las españolas fueron subcampeonas de Europa en 2025 tras un trágico final contra Bélgica en el partido por el oro. La principal protagonista fue Raquel Carrera, que anotó 24 puntos para 25 de valoración.

Pese a que el encuentro se presentaba como el más físico y el más complicado de esta ventana, el seleccionador apostó por varios cambios en el quinteto inicial, dando entrada a la veterana base Mariona Ortiz y a María Araújo como ala-pívot. España comenzó enérgica y con ataques dinámicos. Los primeros cuatro puntos del duelo llegaron de la mano de Carrera, que a la postre sería la jugadora más decisiva del equipo.

Las croatas salieron al parqué sin nada que perder y convencidas de poder competirle a las subcampeonas de Europa. Con ataques muy rápidos y aprovechando los desajustes defensivos españoles en la pintura, se pusieron cinco arriba al final de un primer cuarto (20-15), en el que a la selección visitante le penalizó su escaso 30 % en tiros de dos.

El cambio a defensa zonal por parte de Miguel Méndez frenó a las locales y, unido a la salida de Carrera de nuevo a pista, dio aire fresco a la selección, que firmó un parcial de 0-10. Sin embargo, poco le duró la alegría a la selección española porque Croacia, liderada por una acertadísima Ana-Marija Begic (14 puntos y 100 % en tiros de campo), volvió a meterse en el partido y frenó el intento de escapada español.

Pero en los últimos minutos del segundo cuarto, una fantástica España desde la línea de tres puntos (7/7) consiguió su mayor ventaja hasta el momento (31-42). La base de 20 años Iyana Martín, más discreta este martes, protagonizó una bonita acción a ambos lados de la pista tras anotar un triple y colocar un tapón a Begic.

Al igual que sucedió ante Bulgaria en el partido anterior, un gran tercer cuarto de las de Méndez les permitió ampliar la diferencia con Croacia. A falta de 2:19 para el final del tercero, Paula Ginzo puso el +15 (49-64), lo que provocó sonrisas y abrazos entre unas jugadoras españolas que disfrutaron sobre el parqué.

Una canasta que fue una daga a las aspiraciones locales y permitió ver a España gustarse durante los últimos diez minutos, compartiendo el balón y jugando algunos de sus mejores minutos en esta ventana. De hecho, todas las españolas que jugaron anotaron al menos un punto cada una.

Aina Ayuso fue la única de las convocadas que no participó en el partido y, por su parte, la escolta gallega de 28 años Blanca Millán se quedó finalmente sin debutar con la selección absoluta en estas ventanas clasificatorias.

La próxima ventana de clasificación será en febrero, cuando España viajará a la República Checa y recibirá en casa a Bulgaria y Croacia para cerrar su clasificación al próximo Eurobasket, que se celebrará del 16 al 27 de junio de 2027 en Bélgica, Finlandia, Suecia y Lituania.