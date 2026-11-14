España advierte en el Eurobasket: 64-85 ante Bulgaria con Iyana Martín en plena forma

La selección española femenina de baloncesto ha ganado a Bulgaria este sábado, con un imponente 64-85. Iyana Martín ha vuelto a destacar sobre el resto con un partidazo de 26 puntos. El equipo se lleva la victoria en la jornada 2 de la segunda ronda dentro de la fase clasificatoria para el Eurobasket 2027, con este resultado, se plantan líderes en solitario del Grupo J.

El nivel de exigencia era alto después del susto del pasado martes con su victoria por la mínima (73-71) ante la República Checa en el Palacio de los Deportes de Oviedo. En esta ocasión no ha habido dudas, las pupilas de Miguel Méndez se pusieron las pilas a la vuelta del descanso. Pero hasta entonces, la igualdad había sido la tónica general sobre el parqué del Arena SamElyon de la ciudad de Samokov.

Las búlgaras empezaron bien, con Khaalia Hillsman destacando en poste bajo y Borislava Hristova muy fina desde la media distancia. Sin embargo, no consiguieron escaparse del potencial ofensivo de España, que se encomendó al aporte de Mariona Ortiz y, sobre todo, de Raquel Carrera y de Alba Torrens. El segundo periodo fue más de lo mismo, con varios arreones del conjunto local que no cuajaron.

De hecho, una canasta de Iyana Martín desde debajo del tablero hizo que el equipo español se marchase al descanso con un 37-38 a favor. De nuevo Mariona Ortiz y la propia Iyana Martín abrieron las hostilidades en la reanudación. Por su partem Bulgaria no conseguía controlar sus balones perdidos. Demasiadas segundas oportunidades daban así a España.

Más allá de las citadas Hristova y Hillsman, y ésta última además con problemas para defender los bloqueos altos, Bulgaria no mostraba armas para contrarrestar varias transiciones rivales de defensa-ataque. Aunque Karina Konstantinova igualó el marcador (45-45) con dos tiros libres en los minutos iniciales del tercer cuarto, las locales al final flojearon.

Martín y Carrera fueron completamente determinantes, la una por fuera y a la carrera y la otra por abrasión posteando, siguieron generando puntos. También volvió a aparecer la veteranía de Torrens para ampliar la ventaja visitante con una bandeja (47-56) y hacer fáciles los siguientes minutos del partido.

Un último cuarto que confirma las buenas sensaciones

El cuarto periodo refrendó esa buena actitud coral de ‘La Familia’, que había unido a su causa a Irati Etxarri y Andrea Vilaró, como reflejo de que la anotación dependía de muchas y no solo de las más inspiradas. Paulatinamente creció la brecha y el parcial acumulado, de 11-22, selló el triunfo sin problemas de una España que ahora luce balance de 2-0 en la cima del Grupo J, dejando así a Bulgaria con 1-1 justo por detrás.