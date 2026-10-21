Cuándo es el Getafe – Lugano: horario y cómo ver por TV en directo y en streaming gratis el partido de la Conference League

El Getafe tiene un complicado partido por delante ante el Lugano, pero Bordalás y los suyos deberían hacerse fuertes en el Coliseum para poder sumar los tres puntos ante el combinado suizo y así escalar en la clasificación de esta fase de liga de la Conference League. Esta es la fecha, el horario y el canal de televisión para ver este partidazo que se juega en la capital de nuestro país.

Getafe – Lugano de la Conference League: a qué hora empieza el partido

El Getafe recibe en la capital de España al Lugano para disputar el partido que corresponde a la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League. El cuadro que dirige José Bordalás no pasó del empate en la primera fecha ante el U Craiova, por lo que esta ves tendrán que hacer valer el factor campo para superar al combinado suizo y sumar su primera victoria. La UEFA programó este choque de la competición de bronce del fútbol europeo para este jueves 22 de octubre, teniendo que rodar el balón en el Coliseum en el horario de las 18:45 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Getafe – Lugano de la Conference League: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todos los partidos de este torneo es Movistar+. El Getafe – Lugano de la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League se va a poder ver por televisión en directo a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones, así que no se emitirá gratis ni en abierto en la TV en España. Los clientes de este operador podrán descargar la aplicación en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y así poder seguir en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Coliseum.

Como es normal, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre la previa de este duelo y del resto de los equipos españoles que jueguen en competiciones europeas. Cuando acabe el Getafe – Lugano de la Conference League publicaremos la crónica, como también de los duelos Celtic – Celta y Lillestrom – Real Sociedad de la Conference League.

Dónde escuchar por radio en directo el Getafe – Lugano

Todos los hinchas del cuadro azulón y los seguidores de las tres competiciones continentales que no vayan a pode ver por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming el Getafe – Lugano van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrían conectar con el Coliseum para narrar lo que suceda en la segunda jornada de la fase de liga de la Conference League.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Getafe – Lugano?

El Coliseum, al que se le quitó ya hace un tiempo el ‘apellido’ Alfonso Pérez, albergará el Getafe – Lugano que corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League. El feudo de los azulones se inauguró en 1998 y tiene aforo para 16.500 aficionados, así que este jueves se puede vivir una apasionante tarde de fútbol.

La UEFA designó al árbitro turco Atilla Karaoglan para que arbitre el Getafe – Lugano que cayó en la jornada 2 de la fase de liga de la Conference League. Será su compatriota Onur Özütoprak el que estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se le escapen a su compañero para, en el caso de ser necesario, avisarle y que vaya a mirar la acción al monitor que estará en la banda del Coliseum.