La reflexión de Fito Cabrales (59 años), líder de ‘Fito y Fitipaldis’: «La felicidad es lo que se vende, la gente nunca llega a ser feliz»

Durante los últimos años, la felicidad se ha convertido casi en una obligación. Las redes sociales, los libros de autoayuda y buena parte del discurso que rodea al bienestar personal repiten una idea similar: hay que encontrarla, conservarla y trabajar constantemente para alcanzarla. Una aspiración que, para Fito Cabrales, tiene mucho más de promesa comercial que de realidad.

A sus 59 años, el líder de Fito y Fitipaldis ha construido una de las trayectorias más reconocibles del rock español. Sus canciones llevan décadas poniendo palabras a sentimientos, dudas, pérdidas y contradicciones que forman parte de la vida cotidiana. Pero su manera de entender la existencia no parece responder a esa búsqueda permanente de una felicidad absoluta.

¿Qué es la felicidad?

Durante una entrevista concedida a la revista Zenda, el artista reflexionó sobre la manera en la que entendemos actualmente el bienestar. Su planteamiento parte de una idea sencilla, pero que cuestiona buena parte del discurso dominante: la felicidad como estado permanente no existe.

«El mundo que tienes en tu cabeza es el mundo en el que vives. La felicidad no existe. Me baso sólo en estar contento», explicó. Por lo tanto, no se trata de renunciar al bienestar ni de adoptar una visión pesimista de la vida, sino de cambiar las expectativas con las que afrontamos el día a día.

La diferencia puede parecer pequeña, pero tiene consecuencias importantes. Si una persona considera que debería sentirse feliz permanentemente, cualquier momento de tristeza, incertidumbre o desánimo puede interpretarse como un fracaso. Para Fito, quizá sea más razonable aspirar a algo mucho más sencillo y, sobre todo, más realista.

La reflexión de Fito y Fitipaldis

El músico no se ha limitado a definir lo que es para él la felicidad. También señala directamente el negocio que se ha construido alrededor de esa aspiración. Por ese motivo, recalca: «La felicidad es lo que se vende».

«En todos los sitios te dicen de ‘alcanzar la felicidad’. Es mentira», sostiene. Una reflexión que pone el foco en la enorme cantidad de mensajes que reciben diariamente las personas y que presentan la felicidad como un objetivo que depende de alcanzar determinadas metas.

Según este punto de vista, el problema es que siempre parece faltar algo. Una casa mejor, un trabajo diferente, más dinero, una relación perfecta, un determinado aspecto físico o una vida social más intensa. La promesa es que, una vez conseguido aquello que supuestamente necesitamos, llegará por fin la felicidad.

El dinero no garantiza el bienestar

Fito ha vivido durante décadas el éxito de una banda que ha llenado grandes escenarios, ha realizado numerosas giras y ha conseguido mantenerse entre los nombres más populares de la música española.

Sin embargo, el éxito profesional no significa necesariamente alcanzar una felicidad permanente. Tampoco lo hace la estabilidad económica. Tener dinero puede resolver determinados problemas y proporcionar una vida más cómoda, pero no constituye, por sí mismo, una garantía de bienestar emocional.

El planteamiento de Cabrales parte precisamente de ahí: las circunstancias externas no pueden determinar por completo cómo se siente una persona. Hay quienes tienen una situación económica privilegiada y, aun así, atraviesan periodos de vacío, miedo o incertidumbre.

Una forma sencilla de afrontar la vida

Estar contento no significa que todo vaya bien ni que desaparezcan los problemas. Tampoco implica ignorar el dolor o fingir que las dificultades no existen. Significa aceptar que la vida está formada por momentos diferentes y que no es necesario convertir cada etapa complicada en una prueba de que algo ha salido mal.

Fito Cabrales ha hablado en otras ocasiones de sus inseguridades y de los momentos en los que tampoco encuentra fácilmente las respuestas. Incluso ha reconocido que hay días en los que se siente «un negao» y en los que no consigue componer.

Esa contradicción resulta precisamente coherente con su planteamiento. No se trata de vivir instalado en el optimismo, sino de asumir que habrá días mejores y peores sin exigirnos estar siempre en el lado bueno de la balanza.

La vida perfecta de las redes sociales

La reflexión de Fito adquiere todavía más sentido en una época en la que las redes sociales muestran constantemente vidas aparentemente perfectas. Fotografías de viajes, cuerpos cuidados, casas impecables, relaciones idílicas y éxitos profesionales pueden crear la sensación de que los demás han conseguido aquello que nosotros todavía estamos buscando.

Como vemos, la propuesta de Fito Cabrales resulta mucho más sencilla que la promesa de alcanzar una felicidad absoluta. No hace falta ser feliz todo el tiempo. Quizá sea suficiente con aprender a valorar los momentos en los que estamos bien, aceptar aquellos en los que no lo estamos y tratar de encontrar pequeñas razones para seguir adelante.

Después de casi seis décadas de vida y varias décadas sobre los escenarios, el músico parece haber llegado a una conclusión alejada de las grandes recetas. La felicidad absoluta puede ser una promesa difícil de cumplir. Estar contento, en cambio, puede ser un objetivo mucho más cercano y real.