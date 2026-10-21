El Sector Financiero Estatal de UGT ha llevado al Parlamento Europeo su preocupación por una posible flexibilización de los límites a los bonus de los directivos bancarios, en plena revisión de la regulación financiera europea. El sindicato reclama que cualquier cambio tenga en cuenta las lecciones de la crisis financiera de 2008 y evalúe sus posibles consecuencias sobre la asunción de riesgos, las prácticas comerciales y las condiciones laborales.

En una carta fechada el 21 de octubre, la organización solicita a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que examine las implicaciones de la revisión normativa y traslade sus preocupaciones a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara.

UGT advierte de que la búsqueda de una mayor competitividad de la banca europea no debería servir para debilitar los controles sobre las remuneraciones variables de quienes ocupan puestos de responsabilidad en las entidades. El sindicato considera que estos incentivos deben analizarse también por su posible impacto en la gestión de riesgos y en la protección de los clientes.

Bruselas revisa las reglas bancarias

La iniciativa sindical coincide con la revisión de la competitividad del sector bancario impulsada por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario abrió en febrero de 2026 una consulta sobre el funcionamiento del sector y publicó en julio una comunicación con medidas para reforzar su integración, eficiencia y capacidad para competir internacionalmente.

Entre las cuestiones sometidas a debate figura la regulación de las remuneraciones variables, incluidos los límites a los bonus, el diferimiento de los pagos y los mecanismos para recuperar o reducir incentivos en determinadas circunstancias. La Comisión defiende la necesidad de simplificar el marco regulatorio sin renunciar a la estabilidad financiera. No ha aprobado, por ese solo hecho, la eliminación de los límites a los bonus.

La normativa europea establece, con carácter general, que la remuneración variable del personal bancario sujeto a estas reglas no supere el 100% de la remuneración fija. El límite puede elevarse hasta el 200% con la aprobación de los accionistas y conforme a las condiciones legales aplicables.

La revisión abre así un debate entre la necesidad de facilitar que las entidades europeas compitan por profesionales cualificados y la preservación de las salvaguardas diseñadas para evitar incentivos que favorezcan una asunción excesiva de riesgos.

Remuneraciones millonarias en Europa

La dimensión económica de las retribuciones bancarias queda reflejada en los últimos datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). En 2024, un total de 2.554 personas del sector bancario y de las empresas de servicios de inversión de la Unión Europea percibieron remuneraciones de al menos un millón de euros, frente a las 2.343 registradas en 2023, un incremento del 9%.

La carta pone también el foco en las condiciones de trabajo de las plantillas bancarias. El sindicato denuncia la presión asociada a los objetivos comerciales, los sistemas de evaluación del desempeño y los incentivos vinculados a resultados, cuya incidencia sobre la salud laboral y la relación con los clientes considera insuficientemente atendida en el debate regulatorio.

Entre sus peticiones, UGT reclama que la Comisión Europea explique qué modificaciones concretas contempla, qué problemas pretende resolver y qué evidencias justificarían una flexibilización de las restricciones actuales.

También solicita una evaluación independiente de los efectos de una eventual reforma sobre la estabilidad financiera, las prácticas comerciales y las condiciones laborales, además de una participación efectiva de las organizaciones sindicales en el proceso.

El documento menciona expresamente a CECA, a la que atribuye una posición desfavorable respecto a distintas restricciones retributivas y una defensa de una mayor flexibilidad regulatoria.

UGT pide asimismo que las instituciones europeas evalúen las consecuencias laborales de los sistemas de remuneración variable en el marco de la reforma bancaria prevista para 2027.