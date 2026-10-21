¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados del 21 al 23 de octubre

Tras despedir a Topacio Fresh, Mario Vaquerizo, Candela Serra y Fran Perea, Roberto Leal recibe a nuevos invitados famosos de Pasapalabra del 21 al 23 de octubre. Los cuatro ayudarán a David Trigo y Moisés Laguardia, que compiten por el bote tras la salida de Javier Alonso. Su misión es ganar segundos para la prueba final, el Rosco, en la que el bote supera los 1.172.000 euros.

Paola Dominguín

Paola Dominguín nació el 5 de noviembre de 1960 y es actriz, diseñadora de joyas y modelo. Es hija de Lucía Bosé y del torero Luis Miguel Dominguín, y hermana del cantante Miguel Bosé. Es madre de Nicolás Coronado, fruto de su relación con el actor José Coronado, y de Alma, nacida durante su matrimonio con el músico Manuel Villalta.

Pablo Ojeda

Pablo Ojeda es un nutricionista sevillano, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad y máster en coaching nutricional. Dirige el centro de psiconutrición Vitamina Psicología y Nutrición. En televisión ha participado en Mejor contigo, en TVE, Hoy en día, en Canal Sur, y Más vale tarde y Más vale sábado, en laSexta. También colabora en Kiss FM con consejos sobre alimentación y nutrición, y ya fue concursante de Pasapalabra. Está casado con la diseñadora Esther García.

Felipe Reyes vuelve a ‘Pasapalabra’ tras muchos años

Felipe Reyes nació en Córdoba el 16 de marzo de 1980 y es una leyenda del baloncesto español. Fichó por el Real Madrid en la temporada 2004-05, procedente de Estudiantes, y jugó 17 temporadas en el club hasta 2021. Fue capitán en las Euroligas de la Novena y la Décima y ganó 23 títulos con el equipo blanco, entre ellos dos Euroligas, siete Ligas y seis Copas del Rey. Con la selección española disputó 236 partidos y ganó un Mundial, además de medallas de plata y bronce en los Juegos Olímpicos y varias medallas en el EuroBasket.

El ex jugador ya pasó por Pasapalabra en el pasado, pero lo hizo durante su etapa en Telecinco, por lo que hace muchos años. Deberá ponerse rápido al día para ayudar a su equipo en las nuevas pruebas.

María José Suárez

María José Suárez nació en Coria del Río, Sevilla, el 1 de marzo de 1975. Es actriz, presentadora y personaje televisivo, y desde agosto de 2024 es colaboradora de Y ahora Sonsoles, en Antena 3. Fue pareja de Álvaro Muñoz Escassi.

Todos ellos estarán junto a David y Moisés para ayudarles a sumar segundos y poder llegar a AlaZ con el mayor tiempo posible en sus marcadores.